停車格內藏玄機！停好停滿照拖吊 原因讓人驚呼長知識

2018年02月15日 11:51 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

近日網路上瘋傳一張照片，一台轎車完好的停在停車格內，卻依然遭到被拖吊的命運，原因讓人不解，引發網友熱烈討論，原來是因為「方向」，車頭停錯方向一個不小心就會吃上新台幣600元至1200元的罰鍰。

有網友在「爆廢公社」上貼出一張照片並表示，提醒大家年節到，轎車就算停妥在車格內，還是有被拖吊的風險，因此PO文提醒大家千萬別讓紅單壞了過年的好心情！仔細一看照片，去年就曾引發討論，當時一樣都停在車格內，卻有一輛轎車旁站了警員及拖吊人員，在執行拖吊勤務。

讓人相當不解，明明停妥車格內為何要被拖吊？而照片引來許多網友熱烈討論，有老手一看就發現問題出在「方向」不對，「逆向停車就算有格子也是違規」、「逆向停車，拖！」、「逆向停車，停再好也是白費」、「未依規定順向停車等同逆向行駛」，讓不少網友驚呼長知識了，「第一次知道停逆向會被拖欸」、「原來逆向不能停（筆記）」。

事實上，依《道路交通管理處罰條例》第56條規定，車子未依「順行方向」停車，可處新台幣600至1200元的罰鍰，且警方應責令汽車駕駛人將車移置適當處所；如汽車駕駛人不予移置或不在車內時，得由執法人員為之，或得於舉發其違規後，使用民間拖吊車拖離之，並收取移置費。