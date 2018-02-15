包個紅包討吉利？他看到年終數字後傻眼：年夜飯都吃不下！

2018年02月15日 13:34 陳慶餘

今天是除夕，不少人都會趁著這天回老家與家人團聚，當然不免俗的也得包紅包來討個吉利，不過有一位資深工程師卻抱怨，自己今年的年終獎金只有少少的一萬塊，在見到如此不堪的數字後，光是想到回家還會被親戚問東問西，一種不想回家的感覺就立刻油然而生。

一位自稱是工程師的網友小年夜在《Mobile01》網站發文感嘆，自己在公司任職多年，今年拿到考績B的成績，上週還很開心的去看演唱會等過年，但沒想到13號晚上年終獎金的數字開獎後，出現的數字讓她瞬間驚呆，「10,000？我真的很懷疑我的眼睛，看了好幾次逗點的位置覺得是不是標錯了，可是沒錯，就是只有1萬。」

過年不免俗得包個紅包討吉利（shutterstock）

該名網友接著回憶起前年年終7萬多，所以在年夜飯那晚包了一個3萬6的大紅包給爸爸，而當爸爸收下紅包時還虧了他「你們年終不是有140萬？」他也立刻嚇得做出澄清「那是分紅，而且是平均，小工程師都領幾萬塊而已啦」，而爸爸想了一下又開口問「那有沒有40萬？」他也立刻反駁「不管是分紅或年終有個十幾二十萬就偷笑了，不要聽新聞亂講！」

網友進一步指出，自己真的「很肚爛」公司一直對外塑造一種賺很大的形象，長輩又很容易被洗腦「每次長輩親友看到我都說『聽說你在XX工作喔？大公司領很多喔，分紅一百多萬』我只能翻白眼…」

網友強調，自己的年薪都沒有百萬了，每年分紅都發那個幾萬塊也就認了，但是今年真的太超過了！「1萬是要怎麼過年？那些有妻小有家要養的人是要怎麼辦？去年有事沒回去過年，請弟弟代包紅包有逃過一劫的感覺」，但只要想到今年回去又要被問東問西就會覺得很鬱悶，讓他大嘆「這年夜飯怎麼吃得下去啊！」