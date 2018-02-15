他要求女友月薪要50K才肯娶 兩派網友吵翻了！

他要求女友月薪要50K才肯娶 兩派網友吵翻了！(圖片／達志影像)

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男女交往的議題經常會在網路上引發討論，就有一名女網友表示，男友竟對她說「妳如果沒有50K就不娶」這令不少女網友看了爆氣狂轟，但相反地許多男網友也持不同看法，結果引發兩派人激戰！

另一半該月入多少走入婚姻才合適？一名女網友在臉書「靠北男友」發文表示，最近和男友談論到「結婚」方面的話題，「男友說若我月薪沒50K就不娶（男友月薪近200K），請問學歷高職畢業，工作經歷6年，該去哪找50K的工作？(目前月薪30K)」。

文章曝光後，引來不少女網友留言痛批男方的說法沒擔當，「真的有擔當，真的愛她，即使不用50k也會娶她」、「放生這種男人吧！講這種話就是打從內心沒想過要娶妳」、「可憐，女人要生小孩，男人不用，一堆人在說女生要賺到跟男生一樣」、「本來就沒有資格要求對方得達到什麼條件才能交往或結婚什麼的吧。

女網友們的說法，也引出許多男網友回嗆，「今天女人被要求50k，這邊一堆人在靠邀，怎麼之前男生被要求70k大家都覺得應該？」、「女生挑結婚對象也會看收入啊？之前看到人家說男生月薪2至3萬結婚根本吃土，男生大概也是希望女生能表現的拼一點吧？各有各的條件要求，也沒甚麼好批評男生的啊？」「有沒有可能男方要求的其實是女生要成長，而不是一成不變」。

他要求女友月薪要50K才肯娶 兩派網友吵翻了！ 他要求女友月薪要50K才肯娶 兩派網友吵翻了！(圖片／翻攝自靠北男友)
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