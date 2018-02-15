辛苦幫訂春節返鄉車票 他竟遭友人「國罵問候」

過年車票一票難求（資料照，王爵暐攝）

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友人的起床氣讓網友超無言（翻攝爆怨公社） 友人的起床氣讓網友超無言（翻攝爆怨公社）

新年到，不少人在外打拼的人都會選擇回老家與家人團聚，返鄉車票因此就變得非常難訂，一位網友日前受友人拜託訂了一張春節的返鄉來回車票，但沒想到要打電話通知取票時，對方不僅不知感恩，還口出惡言飆罵三字經，讓他超級傻眼，一怒之下PO文表示「到底你要回家過年關我屁事」。

一位男網友在臉書社團《爆怨公社》發文表示，因為返鄉車票非常難訂，所以朋友要他幫忙代訂，他打了好幾通電話到處拜託，終於幫訂到了一張人情車票，「因為是人情票，一定要到特定的地方取票，結果他不但沒接電話，起床後還回我這些話，從白天無言到現在」。

從網友貼出的對話中可見，友人透過LINE一股腦的飆罵「Ｘ你娘你可以不要七早八早打電話嗎？請留言謝謝，打電話來講我也無法取，母豬？有點邏輯好嗎？搞得像世界末日一樣，我早上才睡，超煩」，最後還貼出一張生氣貼圖表達自己的憤怒。

該網友無奈的表示，自己還很蠢的幫對方訂了來回票，沒想到卻被這樣痛罵，讓他氣得表示「到底你要回家過年關我屁事！」

貼文曝光後，其他網友紛紛留言表示「太誇張了吧」、「這到底是朋友還是仇人？」、「你應該打電話去取消的，他都這雞掰態度了，那他買不到車票也不甘你的事，叫他走路回鄉下，他奶奶跩屁呀他」、「這什麼態度啊？」

他要求女友月薪要50K才肯娶...

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