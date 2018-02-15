抱怨體檢過程「罄竹難書」 他慘被酸爆：就這樣還想台獨？

2018年02月15日 17:49 陳慶餘

當兵是不少台灣男性都會經歷的「義務」，一位在臉書上標住自己是「台讀右翼」的男網友今（15）天下午就透過臉書發文表示，自己昨日進行兵役體檢，但他卻對過程非常不滿意，使他只能給出「罄竹難書」四個字當做評語。不過此番言論曝光後，卻引起不少當過兵的網友熱議，紛紛留言很酸他「就這樣還想台獨？」、「真是菜蟲掉滿地」。

該名網友在臉書社團《爆怨公社》發文表示，自己昨日到了高雄國軍醫院進行兵役體檢，但是在檢查過程中裸露的程度完全沒有任何隱私可言，「我們的身份還是公民百姓並非軍人，所以完全不能接受這樣的待遇！」

而除了隱私受到侵犯外，部分醫療人員的態度也相當差勁，叫人像是喊狗一樣，「雖然醫療人員很辛苦，但好歹我赤裸裸只有穿一件薄衣在這間空調冷的要死的大廳排隊超過3個小時，我想不需要如此凶狠吧？」

網友進一步指出，高雄國軍醫院進行體檢的大廳要容納高雄市前鎮所有的役男，人力及空間根本就不夠，他以前高中或大學的健康檢查場地都還要大得多，光是早上八點填完資料到接到通知就花了半個多小時，接著還得換上「羞恥的病袍」與其他看診的民眾擠在一起在寒風中罰站4小時，讓他氣得大罵「國軍募不到兵是有原因存在的」。

不過這段抱怨看在不少網友眼裡，都覺得這種小事與正式入伍之後遇到的種種情況來比，根本就只是小巫見大巫，加上原PO的臉書中充滿了各種「主張台灣民族獨立」等等的字樣，因此也有不少網友留言狠酸「就這樣還想台獨？」、「看你這樣，台獨希望渺茫啦！」、「誰不是這樣過來的，菜逼八的草莓兵！」、「還沒當兵就弱成這樣了…入伍之後有得你受了」、「體檢就不行了，進去當兵班長叫你幹嘛幹嘛的時候，你還要叫他服務你嗎？」、「你東西掉了，菜蟲掉滿地 」、「就是有這樣才會害我們這一代被當草莓啦！」