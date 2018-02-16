2018狗年誰需要安太歲？這五大生肖要注意

2018年02月16日 07:00 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

農曆春節到來，大家都希望新的一年能更加順遂，不過12生肖每年都會碰到犯太歲的運勢問題，導致犯太歲者流年不順、健康出狀況、事業遇小人等，因此就必須至廟裡安太歲求平安，還有人會選擇點燈逢凶化吉，不過今年狗年究竟有哪些人需要安太歲呢？

生肖狗為本命年犯太歲(圖/達志影像)

1.生肖狗（戌）

生肖狗為本命年犯太歲，出生年分為1946年、1958年、1970年、1982年、1994年、2006年，由於運勢起伏較大，事業上要腳踏實地，千萬不要我行我素，凡事都得多加留意，少管閒事或強出頭，便可降低犯太歲帶來的災害，而凡事未雨綢繆也可降低壞事風險，由於太歲是一顆對健康不利的兇星，因此健康問題更是要注意。

2.生肖龍（辰）

生肖龍則是沖太歲，出生年分為1940年、1952年、1964年、1976年、1988年、2000年，今年運勢大起大落，且事業運、人際關係都會受到影響，必須做好心理準備面對困難，不僅要在工作上做好本分，也盡量與同事建立良好人際關係，行事作風也盡可能保持低調。

3.生肖牛（丑）

生肖牛屬刑太歲，出生年分為1937年、1949年、1961年、1973年、1985年、1997年，今年運勢也受到一些影響，遭「貫索」、「破碎」兩顆凶星纏繞，少強出頭以免惹禍上身，面對借貸與擔保更要妥善處理。而全年運勢並不錯，偶爾會遇到一些問題，憑著自己的力量便可克服難關，凡事不要操之過急。

4.雞（酉）

生肖雞今年害太歲，出生年分為1945年、1957年、1969年、1981年、1993年、2005年，前年運勢稍有起伏，所幸有遇吉星扶持，謹記做事盡量保持低調，問題主要出在人際關係上，口舌是非較多易遭流言蜚語纏身，在事業與財運上都會有所提升，不過會受到凶星「陌越」的影響。而今年身體較易出現小感冒，盡量將生活作息調適正常。

生肖羊與狗年屬相破的關係，屬破太歲(圖/達志影像)

5.羊（未）

生肖羊與狗年屬相破的關係，屬破太歲，出生年分為1943年、1955年、1967年、1979年、1991年、2003年，今年健康、財運、事業及感情運都會受到影響，切記勿意氣用事，工作上多與團隊交流，而由於今年財運不佳，因此收入重心應放在正財上，風險性大的投資不宜參與，避免投機取巧。