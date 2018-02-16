上班族春節假期最愛「聚餐」！紅包平均支出12Ｋ

上班族春節假期最愛「聚餐」！紅包平均支出12Ｋ (圖/達志影像/shutterstock提供)

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農曆春節將至，對於不少上班族來說，最擔心的事莫過於「包紅包」，究竟要怎麼包、應該要包多少錢，都是一門大學問。根據人力銀行調查，有高達9成上班族會包紅包，而紅包預算平均則為1萬2千多元，其中有2成的人表示，今年預算相對去年「縮水」。

長達6天的春節假期起跑，yes123求職網公布「勞工過年規劃與新春連假商機調查」，調查結果發現，有90.1％上班族會準備紅包，而紅包總預算平均落在12,337元；與去年相比，其中有55.5％的人紅包預算和去年「一樣」，有25.3％的人比起去年「變多」，但也有19.2％的人是「變少」。

至於為何包紅包的預算會減少？主要原因有三：「生活開銷變大，排擠到紅包預算」(77.9％)、「公司沒加薪」(65.6％)及「擔心年終獎金、分紅減少」(41％)；另外也有人表示「擔心被公司裁員」(20.5％)、「擔心被公司減薪、放無薪假」(13.5％)。

另外，對於上班族來說，春節假期相當寶貴，對於這段期間有什麼規劃？依據調查顯示，前三名分別是「計畫和親人或朋友聚餐」（64.4％）、「返鄉探親」（50.2％），以及「選擇在家睡覺補眠」（45.5％）。

而其他過年期間熱門計畫還有「到寺廟拜拜，祈求工作運勢」(32.1％)、「安排國內旅遊」(30.1％)、「逛街購物」(28.3％)，以及「上網找工作」(19.8％)和「安排國外旅遊」(16.7％)。

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