獨門創意狗年春聯 爆美18個「犬」字民眾搶瘋

獨門創意狗年春聯 爆美18個「犬」字民眾搶瘋(圖翻攝自/東網)

友善列印
/綜合報導

過年期間，家家戶戶便會貼上春聯，主要就是為了避邪、除去一年的晦氣，而春聯內容也大同小異，不外乎是「天增歲月人增壽，春滿乾坤福滿堂」、「爆竹聲中辭舊歲，梅花香裡報新春」、「吉祥如意」等之類的吉祥話。不過，陝西西安一名64歲男子卻突發奇想，以犬字為春聯設計理念，組合成套字春聯，沒想到意外獲得好評，甚至有許多人前來購買。

64歲郭增喜歡寫書法，而且字體也寫得相當優美，先後被招進碑林博物館，又調至陝西省藝術職業學院工作， 已經累積18年寫書法的經驗，自從2006年開始就以獨門「套字春聯」的創意方式寫春聯，用72個字組合成18個字詞，沒想到被鄰居搶購一空，還有好多民眾前來詢問，而這次也相當熱銷，忙到他還需要聘請大學生幫他賣。

以犬字為春聯設計理念，組合成套字春聯 以犬字為春聯設計理念，組合成套字春聯(圖翻攝自/東網)

而春聯套字都相當有意思，每句詞語皆以「犬」字為首，最特別的則是掛在院中大門上的春聯，上聯是「犬呼佳音」、「犬傳福音」、「犬喚春來」、「犬守盛世」、「犬鬧春風」、「犬兆豐登」、「犬報平安」；下聯是「犬臥福門」、「犬護福宅」、「犬聲遠揚」、「犬來旺旺」、「犬唱迎客」、「犬踏山河」、「犬迎五福」；橫批「狗踏春梅」、「狗犬報春」、「狗唱雞鳴」、「狗年大吉」。

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