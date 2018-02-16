拜對了嗎？照四大步驟做 財神爺讓你發大財

2018年02月16日 10:01 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

過年和家人團圓、四處遊玩外，許多民眾會到各大廟宇走春，大多數人不免希望新的一年都能賺大錢，所以會選擇去財神廟拜拜，求個好運。其實拜財神爺可是有步驟的，照著做包準讓財神爺感受到大家的誠心誠意。

拜財神爺四大步驟：

第一步

要準備好「壽金、刈金、土地公金、五路財神金(或發財金)」，以及簡單的零食餅乾和三到五樣水果，要記得拜拜的水果不要選有籽的，會比較好；把這些東西全部放在供桌上。

第二步

有一些廟宇會提醒信眾拜拜的順序，但若遇到沒有特別強調的時候，只要按照由外向內的順序，就是從外面的天公爐拜天公，再到主神殿拜主神，接著還有其他偏廟的財神。

第三步

無論是到哪間廟宇拜拜，在向神明訴說心願時，記得一定要先講出自己的姓名、地址，並告訴神明自己準備了哪些供品，最後就可以說希望達成的目標；也能夠用發願的方式，告訴財神爺如果自己的目標達成，要如何還願，當然事後也一定要做到「還願」的動作。

第四步

拜拜結束後，必須等到線香焚燒超過一半後，才能去燒金紙和取回供品。而現在有些廟宇的金紙是統一焚燒，較有環保意識。

不過，有一點很重要卻又常被忽視，那就是不管到哪一間廟宇參拜，務必要牢記「左進(入龍門)右出(出虎口)」，而左右的區分是由廟內像外看，若是從外面的方向看廟宇，就是從廟宇的右側進入，大家千萬不要搞錯了！