靈到嫑嫑！新年錢財滾滾來 這些財神廟必拜不可

2018年02月16日 11:31 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

經濟不景氣，大家都希望能夠賺大錢！在農曆新年時，會有許多民眾造訪各大廟宇祈福，只為了一整年能夠平安順遂，尤其有越來越多人會特地到財神廟，向財神爺求發財金，看看能不能夠帶來更多財富，全台有多間靈驗的財神廟，可以說是來自各地「求財者」必拜不可的廟宇。

以下告訴大家全台各地超靈驗的財神廟：

有許多信眾會到烘爐地拜拜，祈求財運亨通。(圖/ 取自中時資料庫)

1.中和烘爐地福德宮

北部民眾很少有人不知道烘爐地，平日無論早晚都有許多信眾造訪；到烘爐地拜拜外，能夠用「大錢換小錢」，將土地公給的「1元錢母」收好，或是用正當用途，都能對財運有幫助。

地址：新北市中和區興南路二段399巷160之1號

電話：正殿02-29425277 財神殿02-29471276

不少人會到台北松山霞海城隍廟，誠心參拜五路財神，祈求財運滾滾來。（圖文：劉宗龍）

2.松山霞海城隍廟

霞海城隍廟不只有「月老」讓善男信女求姻緣，也有提供借發財金的服務，每年廟方都會舉辦特別儀式，請人扮財神，供信眾摸財神爺鬍子，聽說能庇佑發大財。

地址：105台北市松山區八德路四段439號

電話：02-27652046

3.台北古亭北天宮

北天宮因為交通便利，所以有不少信眾會前去求發財金，不過，北天宮求發財金可不是簡單的事情，信眾必須雙手拿著3對筊，同時擲筊，3對都是聖杯就能求得300元，2對為200元，1對為100元，沒有聖杯的話就只能下次再來。

地址：100台北市中正區同安街79-1號

電話：02-23654355

圖為板橋慈惠宮。（葉德正翻攝）

4.新北板橋慈惠宮

板橋慈惠宮主要供俸的是天上聖母媽祖，但廟方每年過年期間會準備兩萬份發財金(數量及時間依廟方公告為主)，信眾若有「躦轎腳」就能拿到發財金；平時至慈惠宮拜拜時，能到正殿左右側摸摸發財金元寶，據說能祈求財運亨通。

地址：220新北市板橋區挹秀里1鄰府中路81號

電話：02-29650014

紫南宮主委莊秋安（右），元旦發送招財錢母給民眾。（廖志晃攝）

5.南投竹山紫南宮

竹山紫南宮著名的發財金可是許多台灣民眾趨之若鶩的，甚至有不少外國觀光客特地造訪該廟拜拜祈福。紫南宮除了除夕休假外，每天都開放讓民眾「求金」。

地址：557南投縣竹山鎮大公街40號

電話：04-92623722

圖為雲林縣武德宮財神爺祈安圓醮。（資料照片 張朝欣攝）

6.雲林北港武德宮

武德宮可以說是台灣第一座財神廟發源地，廟裡供奉的是五路財神之首「趙公明」；信眾可以到廟裡點光明燈、補財庫，廟裡還有提供「財寶米」供信眾求取，米不只能放在米缸求服運，還能煮來食用，庇護眾生。

地址：651雲林縣北港鎮華勝路330號

電話：05-7821445

車城福安宮號稱全大最大的土地公廟。(圖/ 取自中時資料庫)

7.屏東車城福安宮

車城福安宮號稱全台最大的土地公廟，廟內有「求金櫃台」，信眾只要向土地公擲筊得聖杯，就能將「600元發財金」帶回，保佑自己財運旺旺來。

地址：944屏東縣車城鄉福安路51號

電話：08-8821345