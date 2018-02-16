好市多越來越有「台灣味」了？背後原因曝光

好市多越來越有「台灣味」了？背後原因曝光(圖/本報資料照)

友善列印

美式賣場好市多(Costco)在台灣設有13間分店，雖然賣場以年費制度經營，但仍備受台灣人喜愛。不過先前就有網友發文表示，以前覺得Costco就是品質象徵、飽滿不偷料，「但隨著時間改變，好市多的『台灣味』似乎越來越嚴重，到底為什麼？」

網友在《批踢踢實業坊》PO文表示：「以前覺得Costco就是品質的象徵。退貨絕不囉嗦，東西絕對不吝嗇，一定飽滿不偷料。但退貨越來越OOXX不提，東西也越來越OOXX。講一個我之前常買的東西，叫楓糖核桃抹醬。楓糖一整個高級感上身，後來變成焦糖核桃抹醬，從楓糖變焦糖，low了不止一截。」

原PO還認為，現在的好市多東西越來越普通，已經很少物超所值、必買的東西了，「如果去一些較本土或平民的大賣場，像是家樂福、大潤發、愛買等等，各家都有不小進步，costco會員的重要性已經大幅下滑，請問『有沒有costco越來越台灣化的八卦？』」

對此，其他網友則紛紛回應「因為台灣人去寇斯口的吃相越來越難看，不台灣化怎麼可以？」、「去問那些奧客啊」、「我反而覺得costco是一開始太威，現在反差重」、「costco大包但也沒便宜多少，反而是其他家愈做愈好」、「美國一堆出去玩買棉被睡幾天，之後拿去退」。

不過也有網友認為，「costco的特色不是價錢便宜，而是其他店家買不到」、「你住過美國就會知道，美國很多東西品質都很粗魯」、「好市多我去退貨還是很阿殺力啊！不可否認退貨率絕對影響品質，畢竟全球好市多的淨利來源就是會員費」、「costco是給住較偏遠的人大量囤貨用的，本來就不適合小小的台灣」。

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