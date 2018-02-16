走春去哪裡玩？新北賞櫻景點大公開

2018年02月16日 09:30 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

大年初一是「走春」的好日子，「春」在臺語有剩餘之意，藉由走春向新的一年討吉利、求得好兆頭，因此有不少民眾喜歡選在這日出遊，還沒賞櫻的朋友，可以利用連續假期機會前往，新北已有多處櫻花早在一月底就悄悄地綻放了，預計花期最長到3月底。

1.金山區－溫泉公園

「2018新北市櫻花季－金山區賞櫻健行」將於2月25日舉辦，從中山溫泉公園櫻花大道出發，行經金山遊客中心前往至鄰近海岸的獅頭山公園，全程3.3公里，飽覽山海美景。另外，來金山賞櫻花之外，還能徜徉山海美景、逛老街、泡溫泉，體驗金山的魅力。

民眾可於淡水捷運站前、基隆火車站旁搭乘兩地對開的淡水或基隆客運，或至國光客運台北總站搭乘台北往金山、金青中心班車，於金山「郵局」站下車，沿民生路至中山溫泉公園停車場左轉中山溫泉公園。

烏來櫻花季。（新北觀光局提供）

2.烏來區－勇士廣場、瀑布公園

櫻花季中首先開跑的是於2月10、11日烏來區舉辦的「春遊烏來櫻花季系列活動」，民眾可於烏來公車總站搭乘有生態志工隨車導覽的免費接駁車，至環山社區、西羅岸、信賢社區、福山馬家堡及烏來瀑布商圈賞櫻，或選擇搭乘空中纜車近距離欣賞櫻花圍繞下的瀑布美景。

三芝三生步道。（高鈞麟翻攝）

3.三芝區－三生步道

三芝區北18線是新北著名的賞櫻景點，種植超過1萬5000株，是北台灣最美的「櫻木花道」。近來三芝區公所在沿線完成長達82.5公尺的巨型馬賽克藝術裝置，以一片片馬賽克磁磚貼上櫻花、稻田、筊白筍等代表三芝的意象娃娃，不但美化牆面，也增添賞櫻情趣，吸引許多遊客駐足拍照，成為最夯的打卡景點。

新北市賞櫻勝地淡水無極天元宮的吉野櫻盛開，湧現賞花人潮。（資料照片 譚宇哲攝）

4.淡水區－無極天元宮

目前「賞櫻勝地」淡水無極天元宮的三色櫻已經盛開，淺米、粉紅和桃紅的層次點綴，將山頭妝點得美不勝收，而若是要欣賞吉野櫻的民眾，則預計3月中旬才會綻放。

由於假日賞櫻人潮及車輛較多，淡水分局呼籲賞櫻民眾盡量搭乘大眾交通工具前往，可至淡水捷運站搭乘「天元宮賞櫻專車」。

賞櫻 汐止正當時汐止康誥坑溪兩旁步道種滿200株山櫻花綻放5成，美景吸引遊客來拍照，汐止區長徐開宇邀請民眾來汐止走春賞櫻，爬大尖山賞景。（圖文：李其樺）

5.汐止區－康誥坑溪步道

汐止區康誥坑溪生態豐富，溪水清澈魚群優游，不時還有水鳥覓食、棲息，溪旁櫻花大道種植上百棵吉野櫻、富士櫻，每年約1月底陸續開花，是汐止熱門賞櫻景點之一，每到櫻花期人潮絡繹不絕，此波花期預計到二月底，適合民眾過年全家出遊賞櫻。

民眾可搭乘火車至汐止火車站轉公車F902至「汐碇路口」下車，步行5分鐘前往文化市民活動中心。

土城太極嶺櫻花盛開美景。（資料照片 新北市農業局提供）

6.土城區－太極嶺

住在雙北的朋友想要就近賞櫻，可前往新北土城太極嶺，如今櫻花已經綻放九成，不僅能欣賞粉色花海美景，走到地標太極嶺101觀景台，還可遠眺土城、板橋、樹林、新莊等市區景觀。

民眾可搭乘捷運至土城捷運站，轉乘土城區假日免費休閒公車F601到山中湖站，再步行前往太極嶺。

圖為新北市新店區的陽光運動公園，民眾騎乘自行車樂活場景。（林金池翻攝）

7.新店區－陽光運動公園

新店陽光運動園區沿著河濱步道兩旁，植有來自日本伊豆半島河津町的河津櫻花，花型碩大且呈粉紅色，佈滿整條街道，充滿浪漫氣息，花季通常為每年2月初旬到3月上旬，較一般櫻花花期更長。民眾可與親朋好友來趟單車之旅，感受浪漫氣氛。