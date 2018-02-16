2017年度十大話題人物！「地表最強阿伯」柯文哲輸給她

2018年02月16日 12:00 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

回顧2017一整年，發生大大小小的事情，有沒有什麼事件讓你感到印象深刻？去年底中時電子報《挖新鮮》臉書做了項統計，盤點今年度前十大最火熱話題，排名依序如下：

國民黨立委徐榛蔚（右）質詢後，李永得主動伸手示好，卻遭到徐榛蔚白眼甩頭就走，場面一度尷尬（陳信翰攝）

第十名、李永得

客委會主委李永得去年10月在國會質詢上與國民黨立委徐榛蔚爆發口角，狠嗆徐「我對妳很有意見」，遭國民黨批評態度傲慢，並要求道歉，沒想到李永得卻說：「道歉要有理由，我為什麼要道歉？」引起外界撻伐，被立委曾銘宗砲轟「你是我長眼睛以來所見過最囂張的政務官」、「你是蔡政府最爛的政務官」。

陳沂挺妙禪，嗆館長粉絲文盲。 (圖/翻攝陳沂臉書/館長臉書)

第九名、館長

「館長」陳之漢關注社會議題，時常在臉書上評論時事，成為網路世界的意見領袖，擁有許多粉絲。去年9月他曾因妙禪信徒送車事件在臉書開砲，怒斥妙禪是神棍，結果引來知名主持人陳沂不滿，兩人隔空掀戰火，引起網友熱議。

童仲彥與邱惠美的感情狀態讓外界霧裡看花。(資料照片、周刊王提供)

第八名、童仲彥

「了不起！負責」民進黨台北市議員童仲彥去年初遭周刊爆出感情糾葛，除了對妻子施暴之外，還大方承認劈腿前服務處主任邱惠美及小女友「紅豆」邱薏，引起外界軒然大波，事後在臉書宣布退黨，隨後疑似忘記切換帳號，在貼文下方誇讚「了不起，負責」，讓網友們紛紛笑翻。

「一生只監督你一人」海報笑翻網友。（謝龍介臉書、中時資料照）

第七名、謝龍介

賴清德北上接任行政院長，讓纏鬥多年的對手台南市議員謝龍介頓時感到失落，在臉書發下豪語「一生只監督你一人」，還自己標籤「是真愛無誤」，引發上萬網友暴動，還有網友KUSO成電影海報，將兩人形容成一對男男戀人，掀起熱議。

徐乃麟飆國罵遭轟不尊重女性。(圖/本報系資料照)

第六名、徐乃麟

去年9月，藝人徐乃麟錄製綜藝節目《天才衝衝衝》時，因唐從聖一句「乃哥是不是輸不起啊」而暴怒，在鏡頭前飆罵，影片被工作人員外流至網路上，掀起網友熱議。

才女作家林奕含與補教名師陳星的這段流變關係，從師生、戀人、被迫分手，甚至到最後由愛轉恨，短短3個月的不倫戀，幾乎毀了她的一生。（本報資料系、翻攝網路）

第五名、林奕含

年僅26歲的正妹作家林奕含在出版《房思琪的初戀樂園》後自殺身亡，留下許多的謎團與不捨，書中情節闡述房思琪遭到補教界名師性侵的經歷，而她也曾在新書發表會上表示著作改編自真人真事，因此引發社會關注，翻出她與補教名師陳星之間的不倫戀情，「狼師」議題掀起各界討論。

徐國勇誤食姑婆芋，引起網友熱議。（郭吉銓攝）

第四名、徐國勇

行政院發言人徐國勇去年元旦參加完元旦升旗後回家吃早餐，「看到一大盤芋頭炒芋梗，吃了三塊芋頭」，結果誤食姑婆芋食物中毒，緊急送醫急救。12月底，行政院長賴清德宣布由徐國勇接下行政院懸缺已久的政委職缺，掀起網友熱議，大開徐昔日誤食姑婆芋玩笑，還有網友PO出成語「濫芋（竽）充數」嘲諷。

名模林志玲與男星言承旭舊情復燃，上演世紀大復合。（本報資料照）

第三名、林志玲

「台灣第一名模」林志玲與男星言承旭情網糾葛分合14年，去年11月被媒體拍到兩人一同進出畫面，疑似上演世紀大復合。對於兩人關係重修舊好，網上一片叫好，直言「如果這不是真愛，什麼才是？」並期盼兩人「趕緊把婚結了」。

台北市長柯文哲與世大運培訓選手、熊讚等在跑道上試跑，結果卻重心不穩慘摔。（中央社）

第二名、柯文哲

台北市長柯文哲任內舉辦2017年台北世大運，雖然過程多有爭議，但他仍靠著「柯式」作風完成創舉，其中他在賽前視察世大運田徑場時，與田徑好手一同試跑道，沒想到前腳一踏出，就因重心不穩跌倒，影片在網路上瘋傳，掀起網友熱議。

新北市議員李婉鈺多次酒醉失序。（周刊王資料照、陳君瑋攝）

第一名、李婉鈺

身為新北市議員的她，行為舉止多有爭議過，去年中秋節時酒醉大鬧民眾的烤肉聚會，甚至掌摑助理，失態影片在網路上瘋傳，事後公開道歉，表示自己酒量很好，不知道為甚麼會變成那樣。

沒想到一個月後，李婉鈺再度酒後失態，跑到忠孝東路三段的正義國宅找「好友」張碩文，結果卻因按錯門鈴與鄰居發生衝突。警員到場後，李因試圖搶走秘錄器而打傷員警，最後被依妨害公務罪、傷害罪移送法辦。