《農民曆小幫手》大年初一 2018國曆二月十六日

2018年02月16日 06:50 綜合整理

今天是過年之大年初一，國曆二月十六日、農曆一月(甲寅月)一日(己卯日)

今天是過年之大年初一，國曆二月十六日、農曆一月(甲寅月)一日(己卯日)

宜：祭祀、祈福、齋醮、解除、沐浴、除服、求醫、破屋、交易、納財、納采、破土、修墓。

忌：移徙、安葬、進人口、納畜、開井、捕獵、探病。

【典故】

大年初一即春節，春節俗稱過年，原名元旦，是漢族民間最隆重最富有特色的傳統節日，它標誌農曆舊的一年結束和新的一年的開始，是由虞舜興起的。公元前兩千多年的一天，舜即天子位，帶領著部下人員，祭拜天地，從此，人們就把這一天當作歲首，算是正月初一，據說這就是農曆新年的由來，後來叫春節。春節過去也叫元旦，春節所在的這一月叫元月。

歷來元旦指的是夏曆（農曆、陰曆）正月初一。在漢語各地方言中有不同叫法，有叫「大年初一」的，有叫「大天初一」的，有叫「年初一」的，一般又叫「正月初一」。

【習俗】：

拜年：春節裡的一項重要活動，是到至親愛友和同事們家祝賀新春，隨著時代的發展，拜年的習俗亦不斷增添新的內容和形式，現如今的人們除了沿襲以往拜年方式外，又興起了禮儀電報拜年和電話拜年等。

行春：新年第一次出門，通常會到廟裡祈福，祈求新的一年事事順利。

放爆竹：放爆竹可以創造出喜慶熱鬧的氣氛，是節日的一種娛樂活動，可以給人們帶來歡愉和吉利。

壓歲錢：過年給孩子一些壓歲錢是中國的傳統民俗。壓歲錢包含著長輩對晚輩的祈福求安。

【禁忌】現今有許多人都無法完全記得真正春節傳統過年禁忌，為你介紹初一傳統過年禁忌給大家參考，應以各家傳統為主。

一、已嫁之女不可回娘家：過年嫁出去的女兒回娘家，會把娘家吃窮，因此只能在初二或者初三回娘家，其中的含意是嫁去的女兒已經是別人家的媳婦了，過年婆家一定有很多人來拜年，媳婦要幫忙奉茶服侍，因此初一不可以回娘家。

二、早餐忌吃稀飯、葷食及藥品：過去的常規窮人家才吃稀飯，所以在年初一的上午一定要吃乾飯，表示家裡整年度都會很富有，而年初一的早上叫做萬神盛會，表示所有的神出來拜年，因此為表尊敬首先不要吃葷，要吃素，另外除了重病不得不吃之外，一般的補品、補藥初一最好不要吃。

三、忌叫他人姓名催人起床：年初一的上午不要叫人姓名催人起床，這樣表示對方整年度都要人催促做事情。

四、忌跟還在睡覺的人拜年：年初一時對方還在睡夢中不要跟對方拜年，等對方起床再拜年，因為這樣會讓對方一整年都在病床中。

五、大年初一不清掃衛生，是怕將財富掃走。