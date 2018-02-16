前女友哭著打來「拜年」 他一句話神回萬人狂讚！

前女友哭著打來「拜年」 他一句話神回萬人狂讚！(圖片／達志)

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／綜合整理

有一名男網友表示，前日街到前女友打來拜年的電話，一開始對方先是一陣噓寒問暖，接著便開始啜泣，訴苦遭到新男友拋棄的經過，讓他不禁回憶起當初遭到前女友狠心的拋棄，之到前女友想討拍，於是他一個神回覆反擊，讓4萬多網友狂讚，直呼「這回答夠有力」。

一名男網友在dcard上發文表示，「昨晚陪女友視訊完後，讓她先去睡，本來打算玩個吃雞再睡，突然手機就響了起來，是那個熟悉的號碼，除夕都還沒到，年獸就跑來亂小，猶豫一下之後我接了起來，電話裡熟悉的聲音變得滄桑許多。」

他說道，前女友表示「想問問你最近過得如何，跟你說聲新年快樂」，他不耐煩的要前女友講重點，於是對方便開始闡述自己被新男友拋棄的經過，「對不起，之前選擇拋棄你 現在換我遇到這個問題了呵...我昨天跟他分手了，他喜歡上了他上班店裡的同事 我不知道為什麼他會離開我，在情人節前一天...」。

說到這，前女友開始啜泣想討拍，而原PO則是藉機調侃說，「好了別哭了，風水輪流轉，只能說他眼光差 你就祝福他吧」，但前女友似乎沒有聽出來，繼續哭著說「怎麼給他祝福...，連他都不要我了...你呢？」原PO愣了一下，便回「沒事的，就算他不要你，還有我...，我也不要你」，一說完直接掛斷電話。

原PO表示，「當初她看上那個男的只因為他有機車，能載她到處跑；而我現在假日就開著自己的車，讓女友坐副駕到處旅遊，真心覺得報應不會來遲。」

這招漂亮反擊，引發4萬多網友狂讚，紛紛留言表示，「很療癒...，希望哪天我也能接到這通電話」、「笑噴！自己受傷後才會想到自己以前多傷人」、「看完這篇整個身心舒暢啊」、「莫名的覺得很爽，不知道為什麼哈哈」、「X！害我腦海跑出音效了」、「不是不報，是時候未到啦爽」。

文章來源：Dcard

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