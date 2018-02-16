發現女友全家人都「工廠作業員」 他：有點後悔求婚了

2018年02月16日 11:06 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

有一名男網友表示，和女友交往多年，在今年元旦時候和女友求婚成功，近日他上門拜訪女方雙親，發現她的父母都是工廠作業員，而弟弟則是在當保全。他透露女友本身也在工廠上班，他希望女友轉換跑道遭拒，竟因此讓他卻步後悔求婚。

該男網友表示，「本人沒有任何歧視意味，作業員當社會小螺絲是有貢獻的我很尊敬，但是女友家人包括他自己都是作業員，委婉地講是安於現狀，白話地講就是低階家庭」，他向女友試探道「家裡三個人做差不多的工作很無聊，要不要換個不同性質的工作？」結果馬上被女友拒絕。

女友認為，工廠活輕鬆、錢多又安逸，「問題未來老了誰還要你做手工？未來有孩子難道要孩子說親媽是女工嗎？」接著他表示，「我甚至有一點後悔求婚，一個女孩子學歷不好做工廠就算了，居然整個家庭都是這樣，根本是料想不到的事情...我真心希望女友可以在訂婚前換份好聽點的工作。」

文章PO出在「靠北女友」上，引來不少網友痛罵，「我怎麼覺得你很狗眼看人低？做工廠怎麼了？你只不過是想滿足你自己的虛榮心，讓自己介紹女友比較有面子而已」、「你從頭到尾都是歧視啊 根本是你心態有問題，人家工廠做的好好的你嫌什麼嫌？」、「作業員錯了嗎？」、「這文章看完只覺得你渣到爆」、「有種告訴她不要做了，我養你！」