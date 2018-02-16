男同學好後悔！胖妹甩肉變超正 網友驚呼：根本整形

2018年02月16日 12:55 陳慶餘

雖然看得出長相甜美，但卻因為胖加上不會打扮，舟舟在朋友之間也成為被調侃的對像（翻攝《知乎》）

每個胖子都是潛力股！一位來自四川的網紅正妹「舟舟」近日在網路論壇上分享自己的勵志瘦身故事。身高169公分的她在高中時期一度胖到62.5公斤，在朋友之中永遠都被當成襯托別人的「綠葉」，甚至還被朋友取笑「到底在胖什麼」，讓她下定決心開始瘦身減肥，並且成功在2年內甩肉10公斤變成大正妹。

舟舟表示，自己上了高中以後因為壓力大所以只好靠吃來舒壓，「不只身材不好看，那時也不懂得打扮，長相普通，在人群中是那麼不起眼，每天負能量爆棚」，也因為身材被同學拿來取笑，讓她下定決心要減肥。

舟舟也在文章中分享自己的減肥心得，表示自己三餐通通照吃不誤，只要米飯跟豬肉節制一點就好，還有絕對不要吃任何消夜、零食、油炸物以及飲料，並且多吃水果及多喝水，加上每天運動一小時。

舟舟強調，減肥最重要的一點就是要「堅持下去」，而靠著想要受下來的決心，舟舟果然在兩年內成功甩肉10公斤，甚至還長高了到了170公分，不但異性緣變超好，現在也成為了小有名氣的網美。

舟舟表示，雖然自己的減肥時間（2年）不算短，瘦身的速度也有點慢，但是瘦下來之後不僅沒有復胖，還讓她養成了健康飲食以及規律運動的良好習慣，甚至是交到了一個愛她的男友。舟舟指出，男友過去也曾經是一個大胖子，但是卻靠著減肥成功甩肉20公斤，兩人之間因此超有話聊。

「減肥真的會讓人蛻變，蛻下原來的那個不太好的皮囊，露出真正自信的自己。」舟舟認為，自己瘦下來之後外型的改變「堪比整容」，不只臉部線條分明，五官也變得更加立體，也讓自己變得更加有自信，最後舟舟也提醒網友，不管怎樣都要保持良好的心態對待自己、多愛自己，「把運動健身當作愛好培養，哪怕不需要減肥，多運動也是很好的。」

舟舟瘦下來之後不只變健康，也變得更加有自信（翻攝舟舟微博）

下巴與臉頰的完美弧度讓不少人都好羨慕（翻攝舟舟微博）