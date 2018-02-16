女兒超正忍不住？鬼父竟亂倫與她生孩子 妹妹日記揭獸行

凱蒂與親生父親史蒂夫發生亂倫，並且產下一子（翻攝每日郵報）

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兩人還公開舉行婚禮（翻攝每日郵報） 兩人還公開舉行婚禮（翻攝每日郵報）

美國維吉尼亞州亨利科郡（Henrico）的女子艾麗莎（Alyssa）多年前與男友史蒂芬普拉德（Steven Pladl）生下一名女兒，但因為自己年紀還小養不起，因此將女兒送給他人收養，但當時艾麗莎萬萬想不到，自己的女兒竟然會在未來成為自己的一場惡夢。

根據英國《每日郵報》報導，現年38歲的艾麗莎與42歲的史蒂夫在1998年生下了女兒凱蒂（Katie Fusco），但由於兩人當時年紀還小，無力扶養女兒，因此就將她送給一戶家庭收養，而兩人也在2006年正式結婚，並且生下另外兩名女兒。

2015年，凱蒂順利在養父母的照顧下長大成為一個亭亭玉立的18歲正妹，並且順利和親生父母艾麗莎與史蒂夫相認，當時見到女兒艾麗莎還開心的流下眼淚，但沒想到在凱蒂搬進他們家中同住後，惡夢就此展開。

眼見家中突然多了一個年輕成熟的正妹，誰也沒想到史蒂夫會突然變成鬼父，開始引誘凱蒂與他發生關係，並且決定與自己的老婆、同時也是「新女友」凱蒂的媽媽艾麗莎離婚分居。凱蒂與史蒂夫更在2017年9月生下一子，凱蒂同時成為了孩子的「媽媽」與「姐姐」，這樣的結果更是讓艾麗莎晴天霹靂。

艾麗莎表示，她原本對於女兒和丈夫之間的事一無所知，直到她發現自己的11歲女兒的圖文日記，清楚記載了凱蒂與史蒂夫這段亂倫關係，「沒有言辭可以形容我的背叛感和對他們的厭惡」，艾麗莎表示，在日記中史蒂夫被小女兒形容是「魔鬼」，而凱蒂的孩子是「半個魔鬼」

更誇張的是，對於這段亂倫關係，凱蒂與史蒂夫卻顯得理所當然，不僅僅是大方的在臉書上公開合照，還在結婚典禮上邀請了史蒂夫的母親格蕾絲（Grace）、同時也是凱蒂的奶奶以及凱蒂的養父母凱利與安東尼（Kelly and Anthony Fusco）到場參加，5人甚至開心的在鏡頭前合影留念。

事件曝光後，凱蒂與史蒂夫在上個月27日遭到警方以亂倫、通姦以及行為不檢等理由逮捕，目前史蒂夫已經保釋，而凱蒂仍在監禁當中。

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