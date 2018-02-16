自己不會買嗎？同事不斷借衛生紙 他傻眼：這是感覺問題！

2018年02月16日 17:58 陳慶餘

有借有還，再借不難，沒有「還」還能夠說是「借」嗎？一位網友日前上網抱怨，自己的同事不斷跟他借衛生紙，不管大事小事通通都要用別人的，讓他無奈的表示「真的不懂，辦公室是每天都會待著的地方，而且這麼長的時間，為什麼有人就是不放衛生紙？」

網友在《Mobile01》發文抱怨，他的同事每天吃早餐也要借、擤鼻涕也要借，明明就已經和他說過「買包衛生紙真的沒有多少錢」，甚至還酸他「不然你可以請你媽幫你準備放到你書包裡，再帶來公司」，但對方都還是不自己帶。

「雖然我的衛生紙也是加油站送的不花錢，但這是一種感覺問題！」網友強調，自己明明都已經說清楚講明白了，但從來沒有見過對方的桌上出現過完整一盒的衛生紙，讓他氣得大罵「講這麼白了，是有什麼問題！」、「為什麼自己的私事處理不好，還要造成別人的麻煩！」

文章曝光後，不少網友都心有戚戚焉，留言表示自己公司也有同一種人，就有網友建議，下次再發生同樣狀況，可以直接多買一包賣給他，但也有網友對上班要自備衛生紙感到相當訝異，「原來公司的衛生紙要自已帶阿？衛生紙不是跟採購還是福委會拿免錢的嗎？」對此，就有網友出面解惑，「廁所用衛生紙或是文具用品公司提供，私人用衛生紙大部分公司沒有提供」、「自己桌上的通常是要自備喔」。