嚇到吃手手！回顧2017十大流行金句

2018年02月17日 11:01 邱柏玟

每年都會有各種新鮮事，還會延伸出新奇的「流行用語」，2017年過去了，但大家仍會聽到「嚇到吃手手」、「輸不起」，看來現在這些用語還是很夯的。而先前臉書粉絲專頁《挖新鮮》特地做了投票，讓網友投出「2017十大金句」，沒聽過或是不知道就落伍了！

1.用愛發電

在2017年8月15日下午因為中油公司員工疏失，全台發生無預警大停電，造成網友紛紛用「用愛發電」揶揄政府，意外成為當時最紅的流行用語。

但「用愛發電」這個詞起源是因為2011年日本311大地震後，導致嚴重核災，2015年就有近百個民間團體發起大遊行，希望能告別核能，當時就出現「用愛發電大隊」。

嚇到吃手手。(圖/ 翻攝自微博)

2.嚇到吃手手

許多民眾在網路上都會看到一對黃色鸚鵡兄弟，配上各種有趣的話，其實牠們是日本電信公司docomo的吉祥物「ポインコ兄弟」，而爆紅的「嚇到吃手手」和「你的良心不會痛」，都是在docomo廣告影片中的截圖。

感恩Seafood，讚嘆Seafood！(圖/ 翻攝自YouTube@蔡阿嘎)

3.感恩Seafood，讚嘆Seafood！

去年「佛教如來宗」信眾集資買名車送師父的事情吵得沸沸揚揚，因此有許多網友用「seafood」(諧音：師父)暗諷妙禪，也讓當時不少YouTuber爭相模仿，拍攝惡搞影片用seafood梗討網友歡心。

4.輸不起

先前有工作人員將綜藝節目錄影時，「乃哥」徐乃麟破口大罵唐從聖的畫面分享到臉書社團，造成網友探究該事件來龍去脈，得知只因為一句「輸不起」，導致軒然大波。

我覺得不行。(圖/ 翻攝自YouTube)

5.我覺得不行

大陸綜藝節目《中國有嘻哈》開播後得到熱烈討論，節目中幾位評審的話也意外造成網友爭相模仿，其中張震嶽因為太嚴格常常會說「我覺得不行」，這句話也流傳到《批踢踢實業坊》，同時開始流行起來。

6.948794狂

如果不知道這個詞意思的網友，可能會以為是什麼密碼暗號！其實948794狂是用數字的諧音，意思是「就是白癡就是狂」，是從不少網友熱愛的《卡提諾狂新聞》中，旁白經常使用的口頭禪，深受大家喜愛成為常見的流行用語。

你有freestyle嗎？(圖/ 翻攝自YouTube)

7.你有沒有freestyle

這句話也是源自於大陸綜藝節目《中國有嘻哈》，出身自前韓團偶像的評審吳奕凡，他在講評參賽者時常問對方「你有freestyle嗎」，結果延伸出有嘲諷不懂裝懂的意思。

8.Hen棒

「hen」的意思其實就是國語的「很」，這個用法是因為329青年節時，有反年改金改革團體在街頭抗議，一名林姓副理事長受訪時，說了「國家絕對不會破產，外匯存底還有四億多美金，hen有錢」，就讓網友開始效法，只要說話遇到「很」，就會故意用「hen」替代，像是hen棒、hen好吃、hen意外等。

了不起負責。(圖/ 翻攝自臉書@台灣阿童-童仲彥)

9.了不起，負責

議員童仲彥家暴毆妻又愛上辦公室邱主任一事，引起民眾譁然，結果事發後他在臉書上發表退(民進)黨聲明，文章下面馬上出現自己的留言「了不起，負責」，讓網友發現原來他想假裝路人吹捧自己。這句話也因此被大家拿來嘲諷別人，認為某人應該負責，或是搞笑的時候也會拿來說嘴。

10.森77

森77的意思其實就是「生氣氣」，一開始這個用法被認為有調侃的意味，拿來嘲諷別人裝可愛，但後來慢慢地不是拿來罵人，反而成了裝可愛用的話，像是「人家森77」。