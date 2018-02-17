他設計「四色籤」鼓勵憂鬱症女友 每抽一支都有洋蔥

他設計「四色籤」鼓勵憂鬱症女友 每抽一支都有洋蔥(示意圖非當事人/達志影像)

友善列印
/綜合報導

現在社會壓力大，不少人因此患上憂鬱症，但要治癒不僅要靠意志力，還有身邊親友的努力。國外一名男網友透露，自己的女友患上憂鬱症，他很想幫助她克服，因此到處找尋方法，最終想到一個方式，就是利用冰棒棍為女友加油打氣，讓不少憂鬱患者內心產生共鳴。

國外一名網友在論壇《Reddit》分享，女友患上憂鬱症，而身為男友的他非常想幫助她，希望讓女友感覺到生命的溫暖，卻不知道該如何是好，於是他想到一個妙招，就是收集許多「冰棒棍」，並在棍子上塗滿顏色，分別為黃色、橘色、紫色及空白的冰棒棍，而每個顏色都寫上不同的鼓勵小語。

每一支籤都代表不同意思，希望藉此鼓勵女友(圖翻攝自/boredpanda) 每一支籤都代表不同意思，希望藉此鼓勵女友(圖翻攝自/boredpanda)

黃色籤是寫上正能量的話，如「你很美」、「你值得這一切」；橘色則是引用名人、哲學家的經典名言；紫色是調適生活的方式；空白冰棒棍則是鼓勵女友，寫下快樂的回憶，希望透過這個方式使女友感到溫暖，並讓她知道，她不再是自己一個人。

雖然不知道這個方法效果有多大，但這個舉動卻感動不少人，表示「我也是一個長期受焦慮和憂鬱症之苦的人，看見你這種做法真得很棒！雖然不是每個時候都適用，但對你女友一定有幫助」、「這真得是一個美麗又有愛的例子，我相信這一定對憂鬱症有所幫助，她能擁有你真的很幸運」、「我也深受憂鬱症之苦，但我的丈夫並不明白，經常說出要我正面一點的話，但對於憂鬱症患者根本很困難，謝謝你說出你的故事，讓我的丈夫開始明白我的病症」。

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