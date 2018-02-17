安太歲由來是什麼？原來意義是這樣

2018年02月17日 10:00 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

所謂「犯太歲」，意指一個人出生年份的生肖與流年的生肖相同、相沖或相刑，民間統稱這三種情況為犯太歲。根據傳統習俗來說，太歲共有六十位之多，每年都有一位神明掌權當年的凡間事務，而當值的神明就稱作太歲。

「太歲當頭坐，無喜恐有禍。」根據犯太歲的習俗來說，犯沖的人可能會流年不利，或百事不順，事業多困厄，身體多病變。而早期安太歲是在家中擺設太歲神位，晨昏供奉一年，不過由於現代人生活忙碌，大多會到廟裡安太歲，以趨吉避凶，祈求來年平安，諸事順遂。

戰國時代有一種「歲星紀年法」，就是用歲星在天上的位置來記錄年度，一年一個辰，12年一個循環，而其用途在於古代的占星術推算。起初，由於人們仰頭觀測天體運行時，會用來標明的地理方位，但常常與生活中所習慣的方位顛倒。因此，古代天文學家便設想出一個假歲星喚做「太歲」，和真的歲星背道而馳，這樣就和十二辰的方向、順序一致，用以紀年，就成了「太歲紀年法」。後來歲星被民眾神化，成了眾神之魁，在中國傳統的擇吉術中有重要的地位。

雖然由此可知沿襲已久的太歲禁忌是由一顆虛構的歲星發展出來的，但我們應從研究民俗的立場，而非崇信的角度來看待太歲，「避凶不如趨吉，擇日不如選時，選時莫若積德。」