你搞懂了嗎？包紅包前必知的10大重點大公開

你搞懂了嗎？ 包紅包前必知的10大重點大公開(圖/本報資料照)

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春節發紅包是過年時重要的習俗之一！據了解，包紅包給長者代表祝福對方身體健康；包給父母是感謝養育之恩；包給小孩、晚輩則是希望對方新的一年能大吉大利，但你知道怎麼包紅包才是正確的嗎？

以下為包紅包前必知的10件事：

1.包給父母、長輩的金額須逐年增加：包給長輩的紅包屬「添歲錢」，有祝福長輩長壽的意義，所以在每一年增添給長輩的紅包才是最好的。

2.紅包的金額要一致：為了避免晚輩們有比較的心態，建議給孩子們的紅包金額都一致；而給長輩也是一樣的，建議先跟兄弟姊妹討論後，統一紅包金額即可。

3.不可以包得比長輩還多：若你跟長輩都要發紅包給晚輩，基於禮節，你所包的金額不能超過長輩的金額，所以必須事先打聽長輩要包多少。

4.紅包金額要雙數：雙數代表什麼呢？2就是代表「福祿雙喜」；6是「六六大順」；8的諧音為「發」，有「發財」的意思。另外，9雖然是單數，但有「長長久久」及「極大數」之意，也是不錯的數字。而像是4，諧音像「逝」、「死」，是絕對不能出現在紅包的數字。

5.紅包要用新鈔：包出去的紅包應充滿喜氣，如果又皺又舊顯得觀感不佳，所以大家先去銀行換新鈔。

6.換百元鈔添喜氣：有些人習慣將千元大鈔換成百元新鈔，不僅是討喜的紅色，紅包袋看起來也比較厚。不過建議包給晚輩可以這樣做，包給長輩的話就給予千元鈔較有禮貌。

7.紅包袋過期就別再用：有些紅包袋上面印有生肖圖，但記得千萬別使用到「去年」的紅包帶，否則會很糗。但如果是無生肖圖或字樣的紅包袋，只要還維持乾淨、無破損，就可重複使用。

8.過年紅包行情要搞懂：祖父母：3,600元、6,000元、6,600元；父母、公婆：3,600元、6,000元、6,600元、10,000元；自己小孩：1,000元、1,200元（國中）、1,600元（高中）、2,000元（大學）；兄弟姊妹：1,000元、1,200元（國中）、1,600（高中）、2,000元（大學）；親友、好友小孩：600元、1000元；鄰居、同事小孩：200元或不包。

9.在紅包袋寫上吉祥話：如果要表達誠意，可以在紅包袋上寫上賀詞或吉祥話。

10. 不可在長輩面前打開紅包：這項則是晚輩們需要注意的重點，千萬不可以拿到紅包後就馬上打開看，因為對於長輩非常不禮貌。

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