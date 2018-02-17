足球場上最正球經！美貌逼瘋觀眾 真實身份讓人驚呆

足球場上最正球經！美貌逼瘋觀眾 真實身份讓人驚呆（圖/翻攝Watanya Wongopasi facebook）

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2017年東南亞運動會剛落幕沒多久時間，就有網友注意到球場上有著一名美貌的女子，帶領著泰國U22男子足球（簡稱男足），甜美笑容讓她在球場上格外亮眼，吸引場外觀眾注意，紛紛直問：「那個正妹是誰啊？」

2017年東南亞運動會上帶領泰國U22男子足球的正妹球經。（圖/翻攝Watanya Wongopasi facebook） 2017年東南亞運動會上帶領泰國U22男子足球的正妹球經。（圖/翻攝Watanya Wongopasi facebook）

據了解，正妹球經本名瓦坦雅（Watanya Wongopasi），翻開她過去履歷，會發現她其實是足球門外漢，唯一能夠扯上關係的大概就只有「球迷」的標籤。

她本身是知名電視台記者、主持人，還是新聞集團總裁，其出色領導能力備受看好，在出任泰國U22男足領隊之前，過去曾有不少球隊對她發出過邀請，但都遭到拒絕。

正妹球經瓦坦雅（Watanya Wongopasi） 正妹球經瓦坦雅（Watanya Wongopasi）。（圖/翻攝Watanya Wongopasi facebook）

首次接下足球隊的她，負責規劃球隊行程，比賽、吃、住等方面，甚至還要擔任球隊保姆兼大管家，坦言壓力很大，深怕工作不到位會影響到整個球隊，「這是一個非常大的挑戰」。

生活中的瓦坦雅是一位幸福的母親，有著一雙兒女，還有一位愛她的丈夫。 生活中的瓦坦雅還是一位幸福的母親，有著一雙兒女，還有一位愛她的丈夫。（圖/翻攝Watanya Wongopasi facebook）

從知名記者、主持人到男足領隊，瓦坦雅完成了一項創舉。而除了自己的事業之外，生活中的瓦坦雅還是一位幸福的母親，有著一雙兒女，還有一位愛她的丈夫。

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