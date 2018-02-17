過年最討厭吃哪道料理？「討人厭年菜冠軍」是它

過年最討厭吃哪道料理？「討人厭年菜冠軍」是它（本報資料照／王英豪攝）

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農曆新年到來，家家戶戶忙著準備團圓圍爐年夜飯，有許多家庭仍依照傳統習俗，時常在飯桌上擺放具有象徵性含意的年菜，近日就有網友在論壇上發問「過年最討厭吃什麼菜？」，引起網友熱議，其中最多人點名「長年菜」。

一名網友在論壇《嘰咕Park》發問「過年最討厭吃什麼菜」，並表示每到過年，年菜總是會反覆加熱吃好幾回，讓人食慾全無，尤其是不合自己胃口的菜色，「全部菜裡面，我最討厭的是筍絲跟長年菜」，他說媽媽總是會將肥肉與筍絲一起炒，讓他吃起來「還以為在吃免洗筷，又油又酸又難咬」，而長年菜則是因為太苦。

多數網友表示討厭「長年菜」，是因為苦味。（翻攝論壇《嘰咕Park》） 多數網友表示討厭「長年菜」，是因為苦味。（翻攝論壇《嘰咕Park》）

文章引起網友熱議，其中以「長年菜」票數最高，「我也很討厭長年菜」、「絕對是長年菜」、「基本上只有苦味，我也很不愛」、「芥菜苦味重」。

其次則是「豬腳」、「魚」和「佛跳牆」，「討厭魯蹄膀，一整塊都是肥肉好噁心」、「討厭魚，每次都放超久」、「最討厭佛跳牆，應該很少人跟我一樣」、「討厭有魚翅的佛跳牆，和超苦又難咬的長年菜！」、「不管再怎麼好吃的菜，反覆加熱就會變得超難吃」。

長年菜又稱「芥菜」、「刈菜」，是帶有苦味的偏寒蔬菜，但吃下後卻有甘美的味道，有「苦盡甘來」之意，另外因有著煮不爛的特性，也象徵著「長命百歲」，因此吃的時候不可切斷而要整葉吞食，這樣才能保佑年壽才能「長長久久」。

另外也有網友認為最討人厭年菜是「豬腳」、「魚」和「佛跳牆」。（示意圖／資料照／長榮桂冠酒店提供） 另外也有網友認為最討人厭年菜是「豬腳」、「魚」和「佛跳牆」。（示意圖／資料照／長榮桂冠酒店提供）
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