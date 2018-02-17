2018年02月17日 06:50 綜合整理

今天是過年之大年初二，國曆二月十七日、農曆一月(甲寅月)二日(庚辰日)

《農民曆小幫手》大年初二 2018國曆二月十七日

宜：入宅、開市、交易、立券、納畜、齋醮

忌：破土、伐木、起造、架馬、動土、豎柱、安門、上樑、修造、經絡、修墓、築隄。

【節日由來】

大年初二是指農曆一月二日，回娘家是一種很有特色的過年習俗，傳說從前有一名女孩子，不顧爸爸的反對嫁給一位窮人，後來她的爸爸去世後，媽媽忍不住思念，就找女兒和女婿回家，並請他們吃一頓大餐團聚，本來是因為母親的思念，不知不覺的就與團圓夜結合為一樣有團圓意義的回娘家。這一天漢族民間出嫁的女兒要回娘家，夫婿要同行，所以俗稱迎婿日。

一家人也會選擇這一天拍張全家福，孩子們都會提著鯉魚燈去討個好意頭。大年初二回娘家的習俗，提供一個聚會的機會，讓許久未見的姊妹們得以敘敘舊、話話家常。

【習俗】：過年傳統習俗正月初二是「女婿日」，所有出嫁的女兒在今天必須和身為半子的女婿和孩子回娘家探親，而且回娘家也不能空手，必須要準備一些禮物禮物回家，代表出嫁後日子過得很好。由於女兒已嫁出門便算是外人，回娘家便稱為「作客」。早期還需由娘家兄弟前來迎接，並準備紅包分送給小輩。

新年回娘家，本來是沒有特定日期，自初二起都可以，也有十二日才回的；後來漸漸才固定為「初二回娘家」的習俗。

另外有一些地區的習俗，會在這一天舉行上墳祭祖或從事相關的活動。

【禁忌】：大年初二是指農曆一月二日，回娘家是一種很有特色的過年習俗。初二回娘家作客，娘家宴請子婿一定是在中午時分，因回娘家作客的女兒是要在傍晚前離去，不能留到煮晚餐的時間，因為嫁出去的女兒為客人，不能留在娘家吃到底，否則會導致娘家貧困，若錯過年初二，農曆2月2日亦可補回娘家，而且女兒回娘家忌回門禮為單，由於傳統上認為單數不吉利，女婿帶回娘家的禮物必需成雙。

另外大年初一、二忌洗衣，傳說這兩天是水神生日，因此忌洗衣；忌午睡，含意是因為過年期間有很多客人到家裡拜年，如果睡午覺的話對人很失禮，也表示整年度都會很懶惰。