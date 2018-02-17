「2根青江菜5顆蝦仁」史上最狂年菜...真相是這樣！

「2根青江菜5顆蝦仁」史上最狂年菜...真相是這樣！(圖片／翻攝自PTT)

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／綜合整理

現今不少人為求方便，過年時準備年菜不想滿頭大汗，大多會選擇向飯店、餐廳等訂購年菜，這兩天傳出有民眾向台南某家商旅訂購5人份售價3988元年菜，但打開一看發現其中一道菜「2根青江菜5顆蝦仁」，甚至雞肉、魚肉還放同盤的誇張情況，讓訂購的網友傻眼到爆。

該文在PTT上引發網友熱烈討論，不少網友也被這樣的誇張年菜驚呆，紛紛留言表示，「這個景象真的...傻眼到爆欸，是要怎樣吃？」「大過年的看到這種菜色，誰都會傻眼吧」、「太扯了吧，你沒講這是年菜我會以為是廚餘」、「這是裝到廚房中午伙食吃剩的吧」、「半雞直接放魚旁邊喔，好噁」。

對此，根據蘋果日報報導，南科商旅(現為贊美酒店)總經理黃志佳澄清，是員工不慎將5人份的年菜，放到10人份的容器中，才造成視覺上看起來那麼少，他強調「基本上這份量是夠5人食用的」。

黃志佳強調，「年菜中少了佛跳牆，雞和魚也不可能放在一起」，販售的年菜一共是10道，但PO文的網友只呈現出8道。只是該事件已經引起不小騷動，黃志佳也預計在今(17)日下午親自帶著負責料理的主管向該名網友道歉，也願意全額退費，但絕不接受不實指控。

「2根青江菜5顆蝦仁」史上最狂年菜...真相是這樣！ 「2根青江菜5顆蝦仁」史上最狂年菜...真相是這樣！(圖片／翻攝自PTT)

文章來源：PTT

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