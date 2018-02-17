春節薪水加倍落伍了！海底撈員工竟可領走「營業額50％」

2018年02月17日 19:15 陳慶餘

胡永平在微博上的一段發文引起網友熱議（翻攝微博）

農曆春節對於華人來說是一個相當重要的節日，不少人都會趁著過年放假回家與家人團圓，但也有人會選擇在過年時上班工作，來賺取更多的薪水。中國大陸一間海底撈為了犒賞在過年期間出勤上班的員工，竟然願意給出「當日營業額50%」來當作薪水，引起不少網友熱議。

中國大陸知名汽車網站「汽車之家」的前二手車事業處總經理胡永平昨（16）日在微博上發文指出，自己日前與家人到一間海底撈去吃飯，而她的哥哥在吃飯時隨口問了一下服務生「過年期間是3倍工資嗎？」沒想到這位女服務生卻笑著表示「是營業額的50%」，讓胡永平佩服得表示，「很多過年回不了家要工作的人多多少少很心酸，但是他們（海底撈員工）顯然不是。」

據了解，根據中國大陸法律規定，員工若在初一到初三這段期間出勤工作，雇主應該要支付3倍的工資。不過海底撈這種做法，根據專業的網友計算後，發現其實「3倍工資」與「50%的營業額」實際上也差不了多少。

網友進一步指出，一間海底撈的員工大約是在80到100人之間，這種店一年賺個5千萬到8千萬應該是合理數字，若以5千萬來計算，一天的營業額大約是13.69萬，若平均分給80名員工，每人大約可以分到800多元人民幣（約新台幣3700元），確實和官方規定的3倍薪水差不多。

因此就有網友笑著表示，海底撈這種做法真的是相當高招，「3倍工資和平分50%營業額，對個人來說，可能差距不會太大，換一個說法，天差地别，資本家套路深似海」、「這幾天公司就不賺錢了，讓客人開心，員工開心，老闆白盡義務，這才是聰明人幹的事，有捨才有得。一點虧不吃的人，一輩子發不了財都是窮鬼」、「企業文化沒得說，馬克思，恩格斯看了估計會哭出來」。