驚人巧合！她的外公70年前也遇大屠殺 同樣躲衣櫃保命

諾薇爾（左）的外公柯恩（右）在12歲那年也遇到槍擊事件，他的雙親與祖父母都因此身亡（翻攝推特）

友善列印
槍手克魯茲（Nikolas Cruz）在律師陪同下出庭（美聯社） 槍手克魯茲（Nikolas Cruz）在律師陪同下出庭（美聯社）

美國佛羅里達州本週三（14日）發生一起造成17人死亡的校園槍擊案，一名躲進衣櫃逃過一劫的17歲女學生諾薇爾（Carly Novell）事後在推特上發文表示，自己的外公在70年前也遇曾遇上大規模槍擊案件，而且他同樣是躲在衣櫃裡撿回一命，也讓諾維爾感嘆的表示，類似的槍擊事件在過了70年後仍然不斷上演，代表「有些事情必須改變」。

綜合外媒報導，在槍擊案發生後隔日，諾薇爾在推特上PO出自己外公的照片，並且表示「在12歲那年，遇上了美國首宗的大規模槍擊案，家人都因此被殺害，而他因為躲在衣櫃裡才能夠撿回一命，而在70年後，她也同樣躲進衣櫃中逃過一劫，這些事情並不應該重演，有些事情必須要改變。」

在本次案件中，雖然諾薇爾幸運撿回一命，但她的友人卻成為槍下亡魂，也讓她產生不小的創傷，而諾薇爾的外公柯恩（Charles Cohen）是1949年紐澤西槍擊案的倖存者，當時槍手殺死了13人，包含了柯恩的雙親及祖父母。

柯恩在1999年受訪時，就曾經形容這段經歷即使過了快要50年他仍無法釋懷，「你們知道我過去50年想過多少遍這件事嗎？一切就像是昨天發生一樣」，而柯恩的女兒也表示，爸爸並不喜歡談及這段傷心往事，直到柯恩2009年過世之後，她才向諾薇爾提到外公這段悲慘遭遇。

諾薇爾（中）的外公70年前也曾遇到大屠殺（翻攝CNN） 諾薇爾（中）的外公70年前也曾遇到大屠殺（翻攝CNN）
槍擊案讓不少學生相當驚恐心碎（美聯社） 槍擊案讓不少學生相當驚恐心碎（美聯社）
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