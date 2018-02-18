過年後不想變得「油膩膩」 這些NG食物最好少碰

不少人會趁著過年大吃大喝。（圖／中時電子報資料照）

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每到過年期間，與家人朋友一起吃吃喝喝總是難以避免，根據國健署統計，傳統年菜因為多油多鹽多甜，每人一餐可能吃下超過3200大卡的熱量，遠遠超出一般成人一日所需攝取的熱量，想要避免過年後暴肥，以下這幾類會讓你身材大走樣的NG食物你最好不要碰！

1. 避免油炸物

除了在年夜飯的餐桌上要對於那些金黃酥脆的油炸物「小心謹慎」之外，不少我們常吃的零食如洋芋片、鹹酥雞也是通通都是油炸物，因此在快樂過年時，千萬要注意這些東西，別吃過頭了。

2. 避免沾醬

不少過年菜餚都會附上美味的沾醬，但其實這些看似不起眼的醬料卻是隱藏殺手，那些我們常見的沙茶醬、辣椒醬、香油等等醬料，熱量都奇高無比，真的不可不防。

3. 少碰堅果類

在過年聚會時，少不了的就是一邊嗑瓜子一邊聊天敘舊，雖然堅果類的油脂相對於其他油脂來源比較健康，但一天也不可過量，須以10公克為限。

4. 加工食品很危險

用3張衛生紙烤熟1根香腸的實驗想必大家都做過，光是這樣就知道一根香腸裡面有多油了！除了這些絞肉加工食品外，魚丸、肉丸、各種餃類的食物雖然都可以一口吃下，但畢竟積少成多，累積起來也是一筆可觀的熱量。

5. 糖果甜食要注意

過年少不了的就是糖果以及各種形形色色的甜食了，像是不少人都愛吃的牛軋糖就是常常會在過年時出現的糖果，很容易讓人一口接一口不斷猛嗑，但要小心啊，4個牛軋糖的熱量就等於1碗白飯了！

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