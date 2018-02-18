專業級衝浪正妹擁87萬粉絲 全家4姊妹火辣曝光

專業級衝浪正妹擁87萬粉絲 全家4姊妹火辣曝光(圖翻攝自IG/elliejeancoffey)

友善列印
/綜合報導

國外不少人喜歡曬太陽，甚至熱愛健身，擁有健康的身材，也吸引許多人目光。澳洲一名23歲衝浪正妹一身黝黑肌膚，迷濛的雙眼更是能將人電暈，她擁有一張性感臉蛋搭配姣好身材，還是一名專業的衝浪運動員，吸引87萬名粉絲追蹤。

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現年23歲的柯菲(Ellie-Jean Coffey)由於外型亮眼，在沙灘上總能吸引眾人目光，而他們一家4個姊妹與1個哥哥(分別為Ellie-Jean Coffey、Jackson Coffey、Holly-daze Coffey、Ruby-lee Coffey、Bonnie-lou Coffey)都是衝浪好手。由於12年前，母親在意外中受傷，他們的父親領悟到人生苦短，因此賣掉雪梨的家，開著車在澳洲東海岸探險，直到抵達黃金海岸，被這美麗的沙灘吸引而定居下來，也因為住在海邊旁，他們一家都相當愛海，不論男女對衝浪都很擅長，而且各個顏值高又性感。

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而柯菲目前是一名職業衝浪運動員，8歲開始就參加衝浪比賽，過去還曾在Scoot Burleigh Pro衝浪大賽晉級決賽。她提到，由於曾被《花花公子》(Playboy)評為全球第六性感的衝浪寶貝，因此許多選手都不將她視為威脅，希望藉由參賽來改變他人觀點，堅信女性可以做任何事情，成為一個值得人敬重的衝浪選手。

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