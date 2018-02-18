會想接家業種香菇嗎？半年賺百萬「收成期累爆」 網友這樣說

該不該回家種香菇讓網友好煩惱（shutterstock）

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在一般人的印象之中，務農這種產業除了需要付出大量的勞力之外，又常常需要看天吃飯，因此多半不是現在年輕人選擇職業的首選。一位目前在服務業工作的網友，近日就表示自己老家是做菇農的，只要做半年就能夠休半年，缺點就是收成時期會操整天，讓他很掙扎到底要不要回去家裡繼承家業。

該名網友在批踢踢發文表示，隨著過年他也漸漸開始思考自己的未來發展，但以他現在上班的薪水，「要存到理想的數目還好遠」。

網友話鋒一轉，表示自己老家有塊地，已經在上面種了20多年菇，他爸爸最近年紀大了一直希望他能夠回老家繼承家業，而在經過了社會的歷練與洗禮之後才發現，吃人頭路也不是那麼簡單，按照他家裡現在的狀況營收可以超過百萬，雖然工作半年就能休息半年，但是產季幾乎沒日沒夜的身體操勞，讓他疑惑的詢問網友「像這樣的情況，你們會想做家業嗎？」

文章曝光後掀起網友熱譯，不少人都紛紛鼓勵他回老家接業，「單人百萬接，全家百萬就算了」、「種菇超賺，不接是北七」、「當然接啊，這種的幾乎都默默地賺，不過身體也要顧好就是了」、「服務業…能做多久？當然接，另外半年就有空玩啦」、「做半年淨利破百，這麼好的工作不做？你爸有缺乾兒子嗎」、「你不接讓我來接，我超想做菇農」，不過也有網友回應要他好好想清楚，傳統產業不是說就能做，如果沒有破釜沉舟的決心，只是想過水，「請不要冒險」。

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