過年如何安心健康吃？6招秘訣教你瘦著吃

2018年02月18日 09:00 鄭玉如 ／綜合報導 ／綜合報導

過年期間總是會肆無忌憚的大啖美食，一不注意體重就直直攀升，不僅沒有吃進健康還增加肥肉，不過其實想要吃，也是有吃法與秘訣，不僅能吃的安心又健康，還可避免過年回工被笑「肥了一整圈」喔！

1.先蔬菜、魚肉，再吃澱粉

多吃蔬菜有益腸胃蠕動，因此年節吃飯時可採取「先蔬菜後魚肉，再吃澱粉」的方式，增加食用蔬菜的比例，降低肉類的攝取量，也可搭配蔬菜一起食用，而澱粉類則是最後攝取，可避免胰島素過度分泌而造成肥胖。

2.七分飽的觀念

人類的吃飽感覺傳遞至腦部需15至20分鐘，因此飲食時應細嚼慢嚥，當感覺到「七分飽」時就須停止繼續進食，避免攝取過多的食物，也可幫助腸胃消化。

圍爐時若是吃火鍋，可用天然蔬菜為湯底(示意圖/中時資料照)

3.少吃加工類食品

過於加工的食物會增加身體負擔，建議盡量攝取天然的食材，圍爐時若是吃火鍋，可用天然蔬菜為湯底，且避免高油脂高鹽份的加工製品，可降低身體多餘的負擔。挑選乾貨蝦米、香腸等時，也盡量避免挑選顏色鮮艷的。

4.減少過量油脂烹調方式

烹調方式也會影響食物的熱量，利用較低油膩的烹調方式烤、燉、蒸、川燙、滷取代煎、炸、裹粉、勾芡，可有效降低吸收過多的油脂與熱量。

5.食用低脂肪肉類

可以脂肪含量較低的去皮雞肉、魚肉，取代脂肪量較高的牛、豬肉，其中魚肉類為最佳選擇，因為兼具高蛋白、低脂肪、維生素和礦物質豐富的優點。

堅果零嘴要挑選(示意圖/中時資料照)

6.堅果零嘴要挑選

適當食用堅果類有益身體健康，不過由於堅果屬油脂類食物，因此建議一天僅能攝取一茶匙約10g，例如7顆腰果、15粒花生、12粒開心果，最好食用調味料較少、單純烘乾的堅果，才能有效吃進健康哦！