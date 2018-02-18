過年最常被問的10句話排行榜曝光 網友：我幾乎全中！

2018年02月18日 11:30 杜炤佑

春節來臨，大家都回老家吃年夜飯，享受與親友久久不見的時光，不過除了大掃除、買年貨、發紅包及玩遊戲外，面對很久沒見面的親戚朋友問的問題，可能就是個「大煩惱」了！以下為大家列出「過年最常被問的10句話」排行榜：

第十名：親戚最常問「不記得我了嗎？」

過年時是最常碰上遠房長輩的時刻，往往一見面就會被劈頭問：「還記得我嗎？」、「不認得我嗎？怎麼沒叫人啊！你小時候我還抱過你耶！」而晚輩通常只能尷尬地傻笑。

第九名：「小朋友考第幾名啊？」

相信這是每個爸媽都被問過的問題，不僅是長輩愛問，可能還會跟同輩的小孩一同比較，完全是大人爭鬥面子的決戰時刻。

第八名：「在做什麼工作啊？」

通常最會被問的就是剛畢業的社會新鮮人。

第七名：「什麼時候要生小孩？」

這個問題必然就是新婚夫妻會被問的了，且一年不生，就每年都問。

第六名：「何時買房子啊？」

對老一輩的人來說，買房子似乎是個人生必經的一個過程，但其實現在台灣的經濟，要買房很不容易啊！

第五名：關於孩子們考試的一切

不管是名次、升學，連小孩的才藝課、寒暑假令營都可以成為長輩們的話題。

第四名：年終獎金領多少

這種比較私密的問題，在長輩們的眼中似乎沒那麼尷尬，所以被問到的晚輩們姑且只能默默報出數字了吧！

第三名：「薪水怎麼樣啊？」

這題相信大家都被問過，雖然長輩們都是出於關心，不過這種個人的隱私，還是要尊重一下啦！

第二名：「有沒有男女朋友啊？」

人生重要的事情不免就是找到另一半，而對於去年單身的人，長輩們今年當然就會問「交男／女朋友了嗎？」

第一名：「什麼時候結婚啊？」

這句話在各個過年的家庭一定會出現，尤其是處於適婚年齡的人，可能每一年都要被問一次喔！