薑母鴨做1年可休息半年？他曝賺錢關鍵是這個

薑母鴨做1年可休息半年？他曝賺錢關鍵是這個(圖/本報資料照)

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台灣冬季短暫，許多薑母鴨店通常都是冬天營業、夏天休息，有時候甚至休息長達半年。可是就有網友好奇，如果休息那麼久，那薑母鴨店的老闆都靠什麼賺錢呢？還有網友說：「老是看到那些賣薑母鴨的店歇業七八個月，店面也沒外租，難道賣薑母鴨真的那麼好賺？」

一名網友在論壇《mobile01》發文，「南部一年熱的時間比北部久，之前幾年還有都11月了還在穿短袖吹冷氣，只有一月才開始冷，老是看到那些賣薑母鴨兼賣羊肉爐的店面，乾脆關門歇業七八個月，店面也沒有外租，也沒暫時改賣別的東西，賣薑母鴨真那麼好賺？可以賺四個月，休八個月？」

對此，有專業網友出面解釋，「薑母鴨跟羊肉爐都是配菜小菜賺錢，鴨肉跟羊肉反而利潤不高。通常一盤配料60~100元、一盤菜50~100元、一人份麵線40~80元，若以最低價格計算的話，一盤配料、菜或是麵線其利潤高達200%以上」。火鍋料的部分「一盤火鍋料成本約在20元左右，利潤有300%以上」；蔬菜的部分「一盤菜的成本約在10~20元上下，利潤有300%以上。而且若菜價上漲的話，老闆還會叫我們故意把菜堆高起來，堆成一個塔型、中間留空心」；麵線的部分「利潤屬最高，一人份的麵線成本不到10元，利潤高達400%以上」。

文章曝光後，許多網友紛紛回應「我大學同學家在賣薑母鴨，夏天沒營業的時候真的是到處玩」、「真的是都在休息的，我認識的老闆說，沒開店就天天在釣魚」、「我家附近的都是從端午休息到中秋，而且休息期間，給員工的薪水照付」、「羊肉爐跟薑母鴨都一樣，就是做半年休半年，有些老闆則是夏天改賣別的東西」。

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