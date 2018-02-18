麵包店員工揭「6大暗黑面」網友嚇到吃手手

麵包店員工揭「6大暗黑面」網友嚇到吃手手(示意圖/達志影像)

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台灣麵包店隨處可見，大多數民眾會選擇方便又快速的麵包當早餐。但是你知道麵包店的秘密嗎？一名女網友在《Dcard》上分享在麵包店工作1年多來的經驗，並列出以下6個麵包店的黑暗面。

1.老鼠蟑螂螞蟻趴趴走：

餐飲業最常遇到的窘境，例如麵包盤上出現蟑螂，或是老鼠到處遊走，除了噁心沒有別的詞可以形容了。

2.食物掉地五秒定律：

掉地上的麵包絕對不會被丟掉，還是有可能上架賣。

3.別吃吐司邊：

因為切吐司的機器可能從來沒擦過。

4.別相信當日現做：

除每天出爐麵包外，蛋糕、西點類不一定會每天做相同的。若有一樣的蛋糕，有包裝的多半非當天製作，無包裝的才是當天新鮮出爐的，「包裝紙不同有可能是不同批製作的，蛋糕／麵包是否有奇怪記號，有的話代表也不是當天做的！當然不見得會是對的，但大部分都是這樣！」

5.生日蛋糕別買現場的：

最好是先預訂，因為蛋糕大多不是當天做的，「以我們店來說，水果乾掉就會換上新鮮水果，直到第五、六天才會丟掉，蛋糕盤上會做記號，我們是以貼紙顏色做區分。」

6.別吃試吃品：

有些麵包銷售不好就會給民眾試吃，但你不知道多少人碰過這盒子裡的麵包，「曾看過小孩咬一口再丟回去裡面，或是每塊都被摸過的也有。」

但女網友也強調，並非所有麵包店都是如此，僅分享自身經驗供大家參考。其他網友則紛紛留言「長知識了」、「我待過的麵包店至少符合上面5項，除了麵包每天出爐以外的都不要買」、「以前做百貨內麵包店，也中了好幾項，試吃真的非必要不要吃」。

另外，也有網友不認同「我待的蠻乾淨的，都是當日現烤，隔夜送員工吃」、「我也是在麵包店工作，可我們掉地板的麵包全部丟掉，就連有一次我手殘一整盤剛出爐都灑了，店長還是叫我丟掉」、「但是一分錢一分貨，如果價錢提高很多，那麵包沒賣完丟掉或捐贈的可能性也比較高」。

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