喝咖啡也能看個性！選拿鐵的人易「優柔寡斷」

喝咖啡也能看個性！選拿鐵的人易「優柔寡斷」(達志影像/shutterstock提供)

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網路上經常可以見到各式各樣的心理測驗，但你知道嗎？現在竟然連喝咖啡的種類也能測「個性」！根據外國網站《laughing squid》分享出10種「咖啡種類」，透過你平日喜歡品嘗的咖啡種類分析個性，真的很有趣哦。

1.「冰咖啡 Iced coffee」

代表你是個善於言語表達且個性相當果斷的人，且你不輕易讓當下的周遭環境影響你做決定。

2.「美式咖啡 Americano」

代表你是個相當冷靜且道德感強烈的人，平時也懂得享受生活中種種美好事物，比如說一邊在公園散步一邊品嘗一杯好喝的咖啡，這些瑣碎的小事都能讓你感到快樂。

3.「濃縮咖啡 Espresso」

代表你是個親和且適應力強的人，和你一樣懂得欣賞濃縮咖啡美好的人，大多都具有著令人敬佩的特質。

4.「雙份濃縮咖啡 Double Espresso」

代表你是個實際且不管怎樣都會很努力的人，即便有人想要鬥倒你，但你也能毫髮無傷的挺過難關。

5.「拿鐵 Latte」

喜歡喝拿鐵的人，大多數個性上相當深思熟慮但卻又容易優柔寡斷，通常在面臨選擇的情況下，無論面對的選項有多少或者有多吸引你，但你通常還是會選擇自己有把握且熟悉的選項。

6.「星冰樂 Frappuccino」

代表著你是一個熱情有活力的人，大家都十分喜歡這種開朗活潑的你，你也經常在場合中扮演著活絡氣氛的角色。

7.「卡布奇諾 Cappuccino」

你是一個擁有善良心念的人，但你的缺點是沒什麼時間觀念，而且還很愛做白日夢，因此你的朋友經常得要督促著你或將你拉回現實生活中。

8.「焦糖瑪奇朵 Macchiato」

這代表你是一個相當保守、傳統，且又十分含蓄的人。

9.「摩卡 Mocha」

這代表你是個具有想像力及創意的人，平時也會培養許多有趣的嗜好，也許你不是很喜歡純咖啡的味道，但因為需要靠咖啡提神，摩卡就成了你少數能接受的咖啡飲品。

10.「外帶咖啡」

你是一個做事情不馬虎，相當專注且一絲不苟，還有你非常的注重細節，但不會希望讓原有的情況有太大的改變。

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