《農民曆小幫手》大年初三 2018國曆二月十八日

《農民曆小幫手》大年初三 2018國曆二月十八日

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今天是過年之大年初三，國曆二月十八日、農曆一月(甲寅月)三日(辛巳日)
《農民曆小幫手》大年初三 2018國曆二月十八日 《農民曆小幫手》大年初三 2018國曆二月十八日

宜：平治、安機、移徙、動土、入宅。

忌：安床、破土、納畜、求醫、開倉、安葬、起灶、起造、架馬、造倉、裁衣、合醬、豎柱、伐木、經絡。

【節日由來】

正月初三又稱「小年朝」，也稱為「赤狗日」，作為古老的漢族傳統節日，相傳這一天女媧娘娘第三天造出狗。傳說赤狗是一個熛怒之神，遇到的人會不吉利，故初三不宜外出拜年。漢族民間亦傳說初三晚上是「老鼠娶親」的日子，所以一般人家都早早熄燈睡覺，以免騷亂了鼠輩，故有「初一早，初二早，初三睏到飽」，從過年前的準備忙到初二，剛好可以用初三這一天早點休息補充體力。也有人說入夜提早熄燈是為了讓老鼠看不見，無法娶親，以減少其繁殖的速度，並在屋角灑落一些米粒、糕餅，供老鼠食用，稱為「老鼠分錢」，表示和老鼠共享一年的豐收。漢族民間以為正月初三為穀子生日，這一天祝祭祈年，且禁食米飯。

【習俗】

根據中國傳統習俗，當日容易與人發生口角爭執，為防招惹口舌是非，均不出外向親友拜年，只留在家中祭祀神明；另外「赤」字有「赤貧」的意思，所以漢族民間也不在這天宴客，會衝犯「赤狗」，帶來貧窮。

不同地方於「赤狗日」有不同的習俗，清代期間，閩南人有「出郊展墓」的習俗，即到祖墳祭祀；在香港，不少人會到車公廟祈福，亦有人會到郊外遠足或參與賽馬活動。

由於現今社會的步調已不及以往的悠閒，許多公司行號都在初四就開工了。所以民間儘管有「赤狗日」的禁忌，許多人還是會把握這最後一天的假期外出踏青。

【禁忌】

一、大年初三老鼠娶親忌點燈。

二、大年初三「赤狗日」忌拜年，赤狗為熛怒之神，遇之不祥，因此不宜外出也不宜拜年。

三、忌吃魚頭、魚尾，因為過年期間魚是必備菜，曰「有餘」。吃魚時，應將頭尾留下不吃，這樣就表示來年不僅有吃穿，還有剩餘。

四、有些地區在大年初三也不可動刀或剪刀的習俗。

五、漢族民間以為正月初三為穀子生日，這一天祝祭祈年，且禁食米飯。

《農民曆小幫手》大年初二 2...

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