平昌冬奧》羽生結弦後台脫衣走光 大肌肌線條讓人暈

2018年02月18日 10:45 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

日本花式滑冰名將羽生結弦在平昌冬奧奪下男子花式滑冰金牌，替日本拿下平昌冬奧的首面金牌，也完成個人冬奧二連霸，以及66年來第一個完成2連霸的選手，讓民眾看得是相當興奮。而一復出就表現良好的他，被日媒形容是「完全復活」，一舉一動深受注目，就連到後台換衣服，也不小心被拍到了！

天才小將羽生結弦16日出戰短曲項目，以連續完成高難度的四周跳、三周跳等動作，拿下111.68的好成績，17日更在長曲項目中取得206.17的高分，以總分317.85遙遙領先其他選手，拿下男子花式滑冰金牌。

賽後羽生結弦前往後台準備換下藍白色舞衣，但主播仍持續講解、畫面也沒有因此停止，反而跟著他進入更衣室繼續拍攝，換衣過程全國放送，露出右邊肩膀及大片胸肌，而鏡子也反射出其後背滿滿肌肉線條，性感又惹火。脫到一半的他，突然驚見攝影機，趕緊彎下腰遮身，在胸前比出「X」，害羞反應引起觀眾暴動，影片隨即在網路瘋傳。

2014年首次出戰奧運的羽生結弦，當時年僅19歲，就拿下索契冬季奧運當屆冠軍，備受外界看好，但卻在去年11月訓練期間受傷，缺席12月世界賽事及全日本錦標賽，直至冬奧出賽前仍持續進行復健。