男友家驚見開房發票怎辦？徵信社系網友獻「套話妙招」

2018年02月18日 14:33 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

在另一半家裡發現開房發票，該如何套話呢？一名女網友近日在男友家發現了一張旅館開房的發票，讓她不知如何是好，「會覺得應該要先問清楚再考慮分手，還是直接向對方提出分手就好？」對此有網友提出妙招，讓網友紛紛大讚，直呼：「這招太強大！」

一名女網友在《批踢踢實業坊》發文，表示自己和男友算小小遠距離，交往近一年時間，去年12月底在對方家住了一個禮拜，打掃時驚見一張寫著「房租」的發票，且一查地址還是在某間汽車旅館，讓她感到相當震驚，於是發問「我全身一直克制不住地顫抖，不斷思考著，我應該要立刻打電話向男友問清楚嗎？還是等他回來直接攤牌呢？」

對此，有網友提出策略，要女網友準備好一名閨蜜、男友手機號碼、發票及男友E-mail，並選在兩人共處的日子，在保持一些距離後，請閨蜜假扮旅館客服撥電話給男友，「您在X月X日來店消費時，填寫過服務滿意度調查及抽獎活動，恭喜您獲得住宿及休息優惠券一張，請問您選擇簡訊優惠，還是寄送到電子郵件信箱？」

看男友回答以上何種選項，而若是沒去過，則會直接表示「沒去過」，這時女生在詢問「剛剛誰打電話阿？」假使男友亂掰，就代表有問題，若沒異狀則沒問題，記得請閨蜜錄音。

貼文曝光後，讓不少網友紛紛大讚，直呼「專業」，「高招！！！」、「不管有沒有去都會直接掛掉吧」、「想必是過來人，才能想出此高招，幫過去QQ」、「您是徵信社出來的吧，太厲害了」、「求後續」；但也有網友質疑「電話一定會露陷」、「不管有沒有去都會直接掛掉吧！」