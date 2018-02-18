討厭媽媽！國中女兒偷交男友 她超崩潰得靠吞藥入眠

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

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每個人都是爸媽的心頭肉！不久前有一名女網友上網抱怨讀國中的女兒正值叛逆期，偷交男友之外，還說出「討厭我媽」這種言論，讓她心力交瘁，不知道該如何是好，甚至每天得靠藥物才能入眠。

日前有一名媽媽晚上十點多下班回家，看到自己才讀國中的女兒還沒洗澡顧著玩手機，一氣之下把她的手機沒收，沒想到意外發現女兒偷偷交男朋友，還和對方說「討厭我媽」，讓她看到訊息的瞬間超崩潰。原PO認為自己是在保護女兒，但不知道是否過度保護，讓女兒覺得被嚴加管教。

原PO憶起當初辛苦懷胎才剖腹生下女兒，因為早產所以女兒還在保溫箱待了一個半月，多年下來辛苦照料，卻得到這種回饋，「因為壓力關係又加上這話，讓我頭痛又失眠，不得已又開始服安眠藥入睡」。她也表示，希望女兒專心在學業上，不要像她年輕不懂事，現在過得那麼辛苦；但她感慨，「我的用心，讓她感覺我管好多」。

網友看到原PO的一席話，紛紛留言安慰、鼓勵她，「小時候我爸媽管太嚴，變得不太跟家人親近，長大後才會發現爸媽的好」、「做媽的感受我懂，過渡期，等孩子大了就懂做媽多不容易」、「沒當過媽的人永遠無法體會當媽的辛苦和心酸」；不少人則建議她別想那麼多，「跟女兒溝通，她會聽的」、「小孩叛逆期都會這樣，別把這種話放心上」。

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