是她也是他！小鮮肉「扮女裝」選美 打敗4千佳麗闖決賽

是她也是他！小鮮肉「扮女裝」選美 打敗4千佳麗闖決賽(圖/ 翻攝自Instagram@ aalieva7252、vozhzd)

友善列印
／綜合報導

Dyagilev ILay / Дягилев Илай（@vozhzd）分享的貼文 張貼

不久前哈薩克有一場「哈薩克小姐」網路選美大賽，吸引超過4千名女子爭相參加，沒想到其中有一名22歲參賽者艾莉娜(Alina Alieva)進入最終決賽後，差點奪得后冠時，卻坦承「我是男生」，資格馬上遭到剔除。而這名小鮮肉叫做伊萊(Ilay Dyagilev)，靠著化妝打敗4千佳麗勇闖決賽一事，引起網路上熱烈討論。

綜合外媒報導，伊萊本身就是一名職業模特兒，生理上完全是個「正港」的男子漢，但某次與朋友探討「美」的定義，有了極大不同的想法，他為了證明自己「自然美」最棒的觀點，便毅然決然改名喬裝成女生，參加哈薩克1月舉辦的「Miss Virtual Kazakhstan」網路選美比賽，打算用行動證明自己的想法才是對的。

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不過，這是一場網路選美，所以參賽者能否晉級都得靠網友們投票決定，但伊萊居然過關斬將，打敗多達4千名參賽者，挺進16強決賽；伊萊發現事情好像鬧太大了，才向主辦單位坦承自己是男生並馬上退賽。

事後伊萊表示，男扮女裝不是要欺騙大家，「我只想讓大家知道『美的標準』，在不同人身上都不一樣，重要的是如何保持自己的特色及自然美」，他認為現在有太多女生盲目追求流行，導致街頭上的女生穿著打扮都差不多。

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文章來源：Daily Mail

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