2018年02月19日 11:00 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

寒假期間，不少家長都會陪著孩子完成作業，而網路上也經常出現爸媽分享家中孩子考卷或作業上出現的有趣事件，先前在四川一所小學，問一艘船上有10隻山羊和26隻綿羊，接著問題竟是問船長幾歲？讓家長和小朋友都超傻眼。近日陸媒也整理了一些神考題，讓許多網友看了直呼，「我感覺智商遭到碾壓了！」

車停在幾號車位？盤點陸小學神考題 網苦笑：感覺智商被碾壓。(圖片／翻攝自中新網)

根據《中新網》日前刊登的一篇文章表示，統整了許多小學神題目，像是有一題問道「小老鼠種的南瓜豐收了，可是怎麽把它們運回家呢？請你幫幫小老鼠想辦法」，正確答案為「滾」。

車停在幾號車位？盤點陸小學神考題 網苦笑：感覺智商被碾壓。(圖片／翻攝自中新網)

還有「小萍前面有4人，小樂在小萍的後面，小樂和小萍之間有6人。試問：小樂排第幾？(一定要有計算過程)。」正確答案為「4+1+6+1=12」。

「圖中汽車停的是幾號車位？」看似不簡單的題目，其實你只要把圖片倒過來看，就能得出答案為「87」。對此，不少網友哭笑不得，紛紛留言表示，「看到答案的那一刻，是想哭的...」、「現在小學生都這麽厲害了？」、「我真的不知道該哭還該笑了」。