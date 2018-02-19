車停在幾號車位？盤點陸小學神考題 網苦笑：感覺智商被碾壓

車停在幾號車位？盤點陸小學神考題 網苦笑：感覺智商被碾壓。(圖片／翻攝自中新網)

友善列印
／綜合整理

寒假期間，不少家長都會陪著孩子完成作業，而網路上也經常出現爸媽分享家中孩子考卷或作業上出現的有趣事件，先前在四川一所小學，問一艘船上有10隻山羊和26隻綿羊，接著問題竟是問船長幾歲？讓家長和小朋友都超傻眼。近日陸媒也整理了一些神考題，讓許多網友看了直呼，「我感覺智商遭到碾壓了！」

車停在幾號車位？盤點陸小學神考題 網苦笑：感覺智商被碾壓 車停在幾號車位？盤點陸小學神考題 網苦笑：感覺智商被碾壓。(圖片／翻攝自中新網)

根據《中新網》日前刊登的一篇文章表示，統整了許多小學神題目，像是有一題問道「小老鼠種的南瓜豐收了，可是怎麽把它們運回家呢？請你幫幫小老鼠想辦法」，正確答案為「滾」。

車停在幾號車位？盤點陸小學神考題 網苦笑：感覺智商被碾壓 車停在幾號車位？盤點陸小學神考題 網苦笑：感覺智商被碾壓。(圖片／翻攝自中新網)

還有「小萍前面有4人，小樂在小萍的後面，小樂和小萍之間有6人。試問：小樂排第幾？(一定要有計算過程)。」正確答案為「4+1+6+1=12」。

「圖中汽車停的是幾號車位？」看似不簡單的題目，其實你只要把圖片倒過來看，就能得出答案為「87」。對此，不少網友哭笑不得，紛紛留言表示，「看到答案的那一刻，是想哭的...」、「現在小學生都這麽厲害了？」、「我真的不知道該哭還該笑了」。

文章來源：中新網

上流社會相親只看財力 女：男... 新年莫名收到千元大鈔塞車縫 ...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。