年後發福該如何瘦身？掌握4大訣竅 輕鬆瘦下來

年後發福該如何瘦身？掌握4大訣竅 輕鬆瘦下來(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

過年期間少不了大魚大肉與零嘴，一不小心就會肥了一圈，而且根據國民健康署調查，有三成以上的民眾，在過年期間平均增加1.7公斤，若是一不注意還可能更多，因此年後減肥就相當重要，搭配較為清淡的飲食方式與健康，包準你7天就能恢復原來身材。

由於過年期間，難免會放縱自己大魚大肉，體重往往在年後都增加好幾公斤(圖/中時資料照) 由於過年期間，難免會放縱自己大魚大肉，體重往往在年後都增加好幾公斤(圖/中時資料照)

1.飲食吃清淡

由於過年期間，難免會放縱自己大魚大肉，且都屬熱量較高的食物，許多熬夜的民眾，三餐不僅沒有規律吃，此外還會吃點心、下午茶或宵夜，因此減肥就要從飲食方面下手，先調回三餐規律吃的習慣，且正餐維持七八分飽的狀態，睡前3至4個小時不要進食，多吃高纖維蔬菜水果、多喝水，如果嘴饞可吃無糖優格、米果、烤地瓜、堅果類取代。

2.計畫性除去食物

剛過完年，家中囤積的食物根本不可能吃完，年後不僅要減肥還要吃光食物，讓人執行上相當兩難，因此就要計劃性的食用，首先要將食物分裝成一天能食用的份量，這種方式不僅可以清除食物，還可以顧到體重，或在年前購買時，就先斟酌自己的食量再購買，也可降低年後吃不完的困擾。

3.生活作息調適正常

生活作息若是不規律，也容易造成代謝緩慢，身體不知不覺就容易發胖，甚至讓健康受到影響，因此早睡早起很重要，過年期間可以放肆熬夜，不過盡量不要在年後才調適，盡可能從年初四起開始，提早顧到健康，也可以趁早收心回工。

想減肥不僅要控制飲食，搭配運動能瘦得更快(示意圖/達志影像) 想減肥不僅要控制飲食，搭配運動能瘦得更快(示意圖/達志影像)

4.搭配運動

飲食方面改變後，其實就會減去不少體重，不過再從運動方面下手，瘦的速度也會更快，餐後半小時內不要坐著，盡量起身散步或站立，若是沒有運動習慣者，也可下載幫助運動的app，不僅可以督促你運動，且僅需15分鐘就能有效減脂，也是一項不錯的好選擇。

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