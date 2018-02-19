好勵志！截肢時尚部落客只剩左腿 挑戰高難度瑜珈

好勵志！截肢時尚部落客只剩左腿 挑戰高難度瑜珈(圖翻攝自IG/mamacaxx)

友善列印
／綜合報導

身體缺陷不僅會造成生活上的不便，心理障礙更是難以跨越。海地裔的美國部落客凱斯(Mama Cax)，14歲時就被診斷出罹患骨肉瘤，而且僅剩3個星期的生命，她靠著新型藥物與意志力活了下來，不過治療中右腿已壞死而截肢，但她並沒有因此而自暴自棄，反而活出自己的人生，最近還挑戰高難度瑜珈，讓人欽佩不已。

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現年28歲的凱斯，14歲時罹患惡性腫瘤「骨肉瘤」，嚴重到影響到她的骨頭及肺部，還被醫師告知僅剩3周的生命，幸運的是，當時研發出一款新型實驗性藥物，幫助凱斯戰勝病魔，然而16歲那年，她還是得將壞死的右腿截肢。凱斯透露，當時其實只需要進行髖關節置換手術，沒想到手術失敗，最後不得已才將整隻右腿截肢。如今，成功裝上義肢與拐杖輔助，基本的生活都沒有問題，也成為一個擁有12萬名粉絲的部落客。

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先前，凱斯參加ASOS舉辦的運動服模特比賽，擺脫對義肢的依靠，完成多項高難度瑜珈動作，憑靠自己的平衡力展現肢體美感，藉由此次比賽，她證明自己儘管是身殘人士，還是可以跟正常人一樣，她也從未抱怨過自己的缺陷，並且勇敢追求自己的夢想，凱斯還曾參加白宮時裝展，也經常參與時尚活動，她提到，每次裝戴義肢與拐杖出門時，許多人都會為她加油打氣「加油吧！妳仍然很有魅力」，她則是笑著回答「仍然？我只想說我一直都很自信」。

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