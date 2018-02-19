情侶交往久了沒話聊？3種「無言約會法」尋回熱戀悸動

2018年02月19日 12:00 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

西洋情人節剛過，對不少交往許久情侶來說，似乎有些越來越沒話聊的感覺，到底該怎麼維持感情熱度，找回一開始的悸動，是門相當重要的愛情課題。

根據《Elite Daily》外國網站分享3個「無言約會法」，不會因為氣氛安靜而使兩人尷尬，你們的感情也許能夠走的更長遠！首先，像是相約「看夜景」也是個不錯的選擇，不選人潮多的景觀餐廳，而是安靜欣賞夜景或是單純在自家屋頂都是不錯選擇！放鬆地依偎在對方懷中，享受這寧靜的夜晚，不需要多說什麼，也能感受到幸福瀰漫周遭。

第二種「逛書店」，安靜到不行的空間，兩人埋沒在一片書海中，若能尋覓到一本自己喜歡的書或是兩人都感興趣的書，安靜地閱覽過後，一同討論書中的內容，且感到有趣，這也代表你們能夠適應生活中的各種狀況，就算熱戀的感受已經過去，仍願意和對方共同成長、努力。

最後一種「親近大自然」，相約到大自然走走，讓彼此遠離城市的喧囂，親近大自然環境，像是山上或是附近公園都是不錯的選擇，牽著對方的手一同散步吸取芬多精，都能讓彼此感覺到身心靈放鬆，甜膩的幸福滋味不說出口，彼此心中也能感受到。

現在正好放春假，不彷相約到大自然走走逛逛，如果你們不會因為寂靜的環境而感到尷尬，相處時也不需要刻意找話題聊天，那麼就算未來，一開始的熱戀的激情不在了，你們也能互相扶持走得更長遠。