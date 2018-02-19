瑞典型男愛上日本變身園藝師 40萬人看他露胸肌剪草木

瑞典型男愛上日本成園藝師 40萬人看他露胸肌剪草木(圖翻攝自ig/Tatsumasa Murasame)

友善列印
／綜合報導

修剪花木是不少爸爸喜歡的園藝工作，不過若是看見身材結實的小鮮肉修剪花木，肯定會吸引不少女性目光。日本網路先前瘋傳一段「超猛園藝師」修剪花草的模樣，五官深邃的他擁有結實的雙臂與身材，原來他是遠從瑞典至日本學藝的村雨辰剛（Tatsumasa Murasame），由於外型亮眼，瞬間吸引上萬粉絲追蹤。

Tatsumasa Murasame 村雨 辰剛（@tatsumasa.murasame）分享的貼文 張貼

1988年於瑞典出生的村雨辰剛，高中時期曾在日本生活3個月多，被當地的傳統文化深深吸引，一次因緣際會下，他至日本擁有最美庭園之稱的「足立美術館」參觀，看到和風庭園後感動不已，剛好又看到美術館貼出招募人才的啟示，於是報名成為一名園藝學徒。7年學藝期間，師傅給他取了日本名字，26歲時他歸化日本國籍，並以日本人自居。

Tatsumasa Murasame 村雨 辰剛（@tatsumasa.murasame）分享的貼文 張貼

村雨辰剛受訪時也坦言，雖然他相當熱愛園藝，但實際接觸後才發現，市場對於園藝工作的需求並不高，目前則以打造特殊庭園為目標，希望能將日本園藝藝術推向國際。村雨辰剛擁有182公分的身高、深邃五官及耀眼金髮，由於外型亮眼而獲得關注，他也毫不吝嗇在twitter分享養眼照片，先前一段打赤膊修剪草木的影片已累積近40萬次的觀看次數。

Tatsumasa Murasame 村雨 辰剛（@tatsumasa.murasame）分享的貼文 張貼

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