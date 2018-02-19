正妹穿搭顧問看了好心動？體驗者爆料：要你掏錢買

正妹穿搭顧問看了好心動？體驗者爆料：要你掏錢買(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

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有些人不喜歡出門，絕大部分原因是對於外出要穿什麼感到困擾，最近網路上推出「正妹穿搭顧問」，讓不會穿衣服的男性不用傷腦筋。而有不少人看了廣告都被「正妹顧問」煞到了，上網求問相關資料，沒想到竟有體驗過穿搭顧問的人爆料，「衣服很爛、小姐又不會搭，就稱讚真的很帥叫你買」。

近日臉書上經常能看見一名正妹幫男人一對一穿搭的廣告，廣告中的正妹讓網友想神出真實身分，便分享到《批踢踢實業坊》請神人幫忙。馬上有專業網友找到正妹社交平台帳號，但他卻驚爆「穿搭顧問」其實一點都不會幫人穿搭。

有體驗過「正妹穿搭顧問」服務的網友跳出來爆料，認為店家根本是打著正妹名號騙男客人買東西。 有體驗過「正妹穿搭顧問」服務的網友跳出來爆料，認為店家根本是打著正妹名號騙男客人買東西。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

該網友表示自己實際體驗過廣告的正妹穿搭顧問，但他直言「實在很賭爛」，抱怨那些正妹根本不懂穿搭，隨便幫男生搭完衣服後，就會不斷地稱讚「真的很帥」、「超適合你」，只是為了說服他們買下穿搭好的衣服。他說他當時真的買下正妹顧問搭好的裝扮，但事後穿著那套服裝跟朋友出去卻成了笑柄。

最令他傻眼的是，他事後還有去粉絲專頁看其他找正妹顧問諮詢穿搭的男客人，大家服裝都差不多，「每個搭出來的都長一樣醜」，而且他的其他女性朋友向他表示，有些衣服在淘寶看到只要新台幣300元左右，店家居然賣2千多元；後來他在該店買的褲子壞掉，客訴得到的回應居然是說他不會洗，讓他超無言。

文章來源：批踢踢實業坊

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