揭密！健達出奇蛋在英國出人命 卻在美國遭禁賣

「健達出奇蛋」因為巧克力蛋中藏有玩具，是許多人童年時光最愛吃的零食之一（圖／達志影像）

友善列印
／綜合報導
(影片取自youtube／啾啾鞋)

三個願望，一次滿足！「健達出奇蛋」因為巧克力蛋中藏有玩具，是許多人童年時光最愛吃的零食之一，但「出奇蛋」卻在近年來逐漸消失，而現今只可以買到改了名的「健達奇趣蛋」，兩者包裝和內容物也有些差異。

揭密！健達出奇蛋在英國出人命 卻在美國遭禁賣 揭密！健達出奇蛋在英國出人命 卻在美國遭禁賣(圖片／截自影片)

Youtuber「啾啾鞋」先前上傳了一段影片，表示目前「健達出奇蛋」在美國是禁售商品，有人認為是因為玩具包裝容易遭孩童誤吞，但其實「健達出奇蛋」遭美國禁賣，是因為1938年《聯邦食品、藥品和化妝品法案》，包括「甜食不可以完全包含住非營養成分的物質，除非該非營養物質對甜食本身具有實際用途，且不會使產品成為有害或威脅到生命安全」。

舊版的「健達出奇蛋」先前在英國曾發生孩童誤吞玩具死亡的案例，但英國並未因此禁售；美國禁售則是因為該甜食「完全包住」非營養成分物質的玩具，且玩具並無實際用途，所以遭禁賣，而後來改版的「健達奇趣蛋」也規避了這項法規，把玩具和巧克力分開包裝，附上對甜食有實用價值的小湯匙。

揭密！健達出奇蛋在英國出人命 卻在美國遭禁賣 現在已改名為「健達奇趣蛋」。(圖片／截自影片)

對此，網友紛紛回應「我本來以為是怕運毒…」、「老實說我比較喜歡以前的包裝而且感覺以前的比較好吃」、「真的很喜歡舊版的出奇蛋，好懷念當初那吃完巧克力興奮的打開玩具的驚喜感」、「香港也一樣，舊版的已經找不到，成了一代人的回憶」。

也有網友提到「看完這法案後想到一樣東西，美國不是還有一種叫幸運餅乾的甜點？在『餅乾』內包著『字條籤詩』那種」，但有其他網友也解釋，幸運餅乾的紙與墨其實是可食用的。

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