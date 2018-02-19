上流社會相親只看財力 女：男資產不到1億沒安全感

2018年02月19日 10:01 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

談戀愛不是人人都擅長，有些善男信女到了適婚年齡沒有對象時，通常會選擇相親尋找另一半。不久前大陸四川舉辦了一場「上流」的相親活動，參加者都得有一定的財力，甚至有女性參加者直言，「我就應該找個一億元(約新台幣4.7億元)以上的」，讓許多網友痛罵這場活動到底是相親還是相「錢」。

綜合陸媒報導，四川成都日前舉辦一場「高端相親會」，該活動的影片在網路上瘋傳，因為與會的男性參加者身家資產必須有5百萬元人民幣(約新台幣2348萬元)以上，而女性則是要經過一連串身高、年齡、學歷、外表等檢查，最傻眼的是，都得經過「測謊機」問較私人的問題，確認後有達到標準才能參加。

這場高端相親活動在當地網路上引起熱議，許多網友對於大多數女性參加者的價值感嗤之以鼻。(圖/ 翻攝自微博影片)

影片中可以看到相親時的畫面，有女子直接要求男方證明自己的能力或是身家背景，是否有達到5千萬元人民幣(約新台幣2.3億元)，因為認定自己受過高等教育，所以「值那麼多」；還有另一名女子要求更高，「我覺得我就應該找一個一億以上的，太少的話好像沒有安全感」，儘管她表示自己整形過，但她認為「美貌能讓別人記住妳」。

這場相親活動在網路上引起熱烈討論，大多數人對於受訪女子的價值感嗤之以鼻，「這是相爹大會，找乾爹吧」、「讀書是為了賣個好價錢？」、「這就是賣！」、「受過高等教育竟有這種想法，世界堪憂」。更有當地專家分析，當地社會的價值觀已傾向於「拜金主義」。